Construtoras oferecem 19 vagas de emprego e estágio em BH e Nova Lima

O site de recrutamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) está com 18 vagas de emprego e uma de estágio abertas em construtoras de Belo Horizonte e Nova Lima.



Entre os cargos disponíveis estão analista de orçamentos (eletromecânica), assistente de marketing, mestre de obras e pedreiro.



Estão disponíveis 15 vagas para pedreiro de acabamento com experiência na área e ensino fundamental completo. Entre os benefícios, a empresa oferece cesta básica, café da manhã, vale-transporte e bônus por assiduidade, entre outros.



Para o cargo de mestre de obras, com atuação em Nova Lima, os candidatos devem ter ensino médio completo. Auxílio combustível e cesta básica estão entre os benefícios oferecidos.









Também há uma vaga disponível para estagiário de engenharia civil. É desejável que o estudante tenha conhecimentos em orçamento e acompanhamento em obras. A empresa oferece bolsa de R$ 1.000, vale-alimentação e vale-transporte.





No site Recrutamento Inteligente do Sinduscon-MG, idealizado em parceria com o Grupo Selpe, as empresas associadas ao sindicato divulgam, gratuitamente, as vagas abertas. Os profissionais podem se candidatar às oportunidades oferecidas ou disponibilizar currículo para as empresas também de forma gratuita.