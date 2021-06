Especialista aconselha aos profissionais que, mesmo desanimados, não deixem de buscar oportunidades e aproveitem para mapear as empresas na qual desejam trabalhar e cadastrarem seu perfil em plataformas de emprego (foto: Werner Heiber/Pixabay )



Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, de acordo com dados do IBGE. O momento é de grande busca por recolocação no mercado de trabalho, e para ajudar, o InfoJobs, empresa de tecnologia para recrutamentos, selecionou mais de 1,7 mil oportunidades disponíveis por empresas de grande porte no país.





Ana Paula Prado, country manager do InfoJobs, aconselha aos profissionais que mesmo que desanimados, não deixem de buscar oportunidades nesse momento. "Aproveite para mapear as empresas na qual deseja trabalhar e cadastrar seu perfil em plataformas de emprego. Além disso, diversas instituições do país abriram cursos online gratuitos, isso pode auxiliar sua jornada profissional e aumentar as chances de recolocação".









- Verisure Brasil

1.163 vagas, entre elas, para os cargos de vendedor externo em diferentes estados do país.





- Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen

100 vagas para enfermeiro.





- Hospital Santa Marcelina

30 vagas para técnico de enfermagem





- Fisioterapia hospitalar

20 vagas

- Terapeuta ocupacional

18 vagas

- Fonoaudiólogo

10 vagas





- Hospital Geral de São Matheus

50 vagas para enfermeiro

- Sitel Brasil

50 vagas para help desk

- Indra Company Brasil

50 vagas para analista de atendimento a clientes

- Randstad - Matriz

40 vagas para executivo de vendas





- Base Consultoria

40 vagas para vendedor externo





- Rodobens

30 vagas para parceiro de negócios

- Parla

30 vagas para executivo de negócios

- Soulan

18 vagas para técnico de coleta

14 vagas para fisioterapeuta hospitalar

- ATMA

20 vagas para consultor de vendas externas





10 vagas para encarregado de manutenção e limpeza de equipamentos/tanques





- Cacau Show

18 vagas para supervisor de venda direta

- Assaí Atacadista

15 vagas para chefe de seção





- Hospital Mário Covas

10 vagas para médico terapeuta intensivista