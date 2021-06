Corpo de Bombeiros Militar SC abre 200 vagas para função administrativa

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) A Secretaria de Estado de Segurança Pública, de Santa Catarina, publicou novo edital para selecionar 200 profissionais de nível médio para executar o atendimento dos telefones de emergência 193 nas Centrais de Emergência do Corpo de Bombeiros Militar.





Segundo o documento, os admitidos no processo seletivo de agente temporário de serviço administrativo receberão, no primeiro ano, um auxílio mensal de R$ 1.017,00. Caso haja renovação de contrato por interesse de ambas as partes, o valor aumenta para R$ 1.356,00.





As oportunidades serão ofertadas nas seguintes cidades: Araranguá (2); Balneário Camboriú (11); Barra Velha (1); Blumenau (8); Canoinhas (7); Chapecó (7); Criciúma (9); Curitibanos (7); Dionísio Cerqueira (1); Florianópolis (53); Herval D"Oeste (1); Itajaí (16); Joaçaba (8); Lages (7); Maravilha (1); Rio do Sul (9); São Bento do Sul (7); São Lourenço do Oeste (2); São Miguel do Oeste (19); Tubarão (9); Xanxerê (9); Xaxim (2).





Apesar de haver requisitos específicos em cada um dos municípios, para concorrer os interessados devem ser brasileiros, ter no mínimo 18 anos de idade e máximo de 22 anos até o último dia de inscrição, ter boa saúde comprovada em inspeção específica, ter concluído o ensino médio e participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas entre os anos de 2016 e 2020, estar em dia com as obrigações eleitorais e não ter antecedentes criminais.





As inscrições são online e podem ser feitas até o dia 7 de junho pelo site do Corpo de Bombeiros.









Seleção

Depois de se candidatar, o interessado deve ficar de olho nas etapas de seleção do processo, que contará com classificação por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), investigação social, além de inspeção de saúde (médico e odontológico). Por último, haverá a conferência dos documentos necessários para admissão no serviço temporário.





Acesse o edital completo clicando aqui