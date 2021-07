ABB, empresa global de tecnologia, tem vagas para Minas Gerais

Para se candidatar é preciso ter formação prevista entre dezembro/2022 e dezembro/2023 e inglês nível intermediário (foto: 8212733/Pixabay) estagiários dispostos a compor uma equipez global que está energizando a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. As vagas são voltadas para alunos dos cursos de engenharias elétrica, eletrotécnica, eletrônica, energia, sistemas de potência, computação, automação industrial, produção, materiais, mecatrônica e ambiental, administração de empresas, comércio exterior, economia, estatística, técnico em eletrônica e técnico em instrumentação. A ABB Brasil abriu oportunidades paradispostos a compor uma equipez global que está energizando a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. As vagas são voltadas para alunos dosde engenharias elétrica, eletrotécnica, eletrônica, energia, sistemas de, computação, automação industrial, produção, materiais, mecatrônica e ambiental, administração de empresas, comércio exterior, economia, estatística, técnico em eletrônica e técnico em instrumentação.









inscrições podem ser feitas Aspodem ser feitas no site da ABB até o dia 30 de julho.



As oportunidades estão abertas em seis áreas da ABB em São Paulo, Sorocaba (SP) e Contagem (MG):



1 - E-Mobility, em São Paulo: a área fornece as soluções mais modernas do mercado de carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.





2 - Distribution solution, em São Paulo e Sorocaba: a área trabalha com o portfólio de produtos de média tensão, como painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

3 - Smart building, em São Paulo: a área tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo, mini disjuntores, quadros elétricos, interruptores, tomadas e a linha de automação residencial KNX.





4 - Global markets, em São Paulo e Sorocaba: a área trabalha com o portfólio completo de eletrificação, com atuação cross-business atendendo todas as divisões de negócios.





5 - Measurement & Analytics, em Sorocaba: a área oferece serviços que abrangem o ciclo de vida dos dispositivos de medição da ABB.





6 - Smart power, em Contagem: a área trabalha com o portfólio de produtos de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria (disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle).