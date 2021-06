LG lugar de gente abre vagas para estagiários em tecnologia

(foto: Pixabay)





A LG lugar de gente, empresa especializada em tecnologia para gestão de pessoas, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021/2 até o próximo dia 21/6. Ao todo, são oito vagas para estudantes matriculados em cursos de graduação da área de tecnologia da informação.



Os estudantes devem estar cursando a partir do terceiro período. As oportunidades são para Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG).





LEIA MAIS 13:31 - 17/06/2021 Concurso Apex-Brasil: locais e horários de prova divulgados

13:24 - 17/06/2021 TJM-SP suspende novamente etapas de concurso

11:45 - 17/06/2021 Prefeitura de Cabo Frio-RJ abre seleção com mais de 3.500 vagas



Segundo a empresa, todos os participantes receberão um feedback da participação. A taxa de efetivação do programa de estágio, conforme dados da empresa, é de 83%. Os candidatos serão submetidos a avaliação técnica e comportamental, além de entrevista com gestores da LG lugar de gente. Entre as habilidades necessárias, é importante que o estagiário tenha conhecimento em informática e desenvolvimento de software, bom relacionamento interpessoal, ser colaborativo e gostar de inovação.Segundo a empresa, todos os participantes receberão um feedback da participação. A taxa de efetivação do programa de estágio, conforme dados da empresa, é de 83%.





Os novos integrantes do Programa de Estágio da LG lugar de gente vão atuar nas áreas de desenvolvimento e planejamento da companhia.



“O Programa de Estágio da LG lugar de gente é a oportunidade de recrutarmos estudantes apaixonados por tecnologia. A troca é fundamental para continuarmos evoluindo como empresa. Nós vamos oferecer formação prática para quem ainda está na universidade e em troca teremos olhares curiosos e inovadores. É a combinação perfeita”, afirma Danilo Camapum, gerente de gente e gestão.





Como benefícios, os estagiários terão direito a assistência médica, medicina em grupo, assistência odontológica, convênio com farmácia, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, vale-transporte e participação nos lucros.