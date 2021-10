PUC Experience 2021 reúne 40 palestras gratuitas

O PUC Expecience 2021 vai disponibilizar vídeos de curta duração, mas com muito conteúdo. Ao todo, são mais de nove horas de gravação (foto: Gerd Altmann/Pixabay) “PUC Experience 2021” , integrante do Campinas Innovation Festival 2021. O evento, aberto ao público certificados . Uma série de palestras sobre inovação, empreendedorismo e startups será oferecida, de forma gratuita e 100% on-line, no, integrante do Campinas Innovation Festival 2021. O evento, aberto ao público mediante inscrição , reúne profissionais de grandes empresas, atuantes em diferentes segmentos do mercado. Os “PUC Talks” serão liberados aos inscritos no dia 8 de novembro, às 18h, com direito a









vídeos de curta duração, mas com muito conteúdo. Ao todo, são mais de nove horas de gravação, que abordam questões como inteligência artificial, novas tecnologias, propriedade intelectual, tendências tecnológicas, networking, liderança, customer centricy, 5G, inovação emocional, blockchain, empreendedorismo, entre outras. Os palestrantes e títulos dos talks estão descritos no Os ‘PUC Talks’ serão disponibilizados emde curta duração, mas com muito conteúdo. Ao todo, são mais de nove horas de gravação, que abordam questões como inteligência artificial, novas tecnologias, propriedade intelectual, tendências tecnológicas, networking, liderança, customer centricy, 5G, inovação emocional, blockchain, empreendedorismo, entre outras. Os palestrantes e títulos dos talks estão descritos no site





Disponíveis na página do evento nos dias 8 e 9 de novembro, das 18h às 20h, as palestras podem ser organizadas em trilhas de aprendizado, de acordo com o interesse de cada participante, que pode escolher, sequenciar e assistir aos vídeos de maneira personalizada, quantas vezes quiser. A emissão dos certificados está sujeita à participação nas pesquisas, disponibilizadas via QR Code nos vídeos.





"A atividade possibilita, por meio dos PUC Talks, que os participantes aprimorem conhecimentos sobre as novas tendências do mercado, como tecnologia 5G, IoT e outros temas relevantes. Que tipo de competência preciso desenvolver para ser um grande líder? Quais são as tendências nos ecossistemas de inovação aberta e empreendedorismo? Como apresentar sua startup no Shark Tank? Isso e muito mais será oferecido no PUC Experience 2021", diz o prof. fr. Nicolas Spogis, que está na organização do evento.





Serviço: