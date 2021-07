Localiza oferece 8 mil bolsas de estudo gratuitas para desenvolvedores

Interessados podem se candidatar até o dia 30 de julho no site do programa (foto: Localiza/Divulgação) capacitação de novos profissionais de tecnologia no Brasil, a Localiza anuncia a segunda fase do Órbi Academy Techboost. Serão oferecidas 8 mil bolsas gratuitas de formação de desenvolvedores direcionadas a pessoas de todas as idades, com prioridade para a inclusão de mulheres, membros da comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência, pessoas negras e mais de 50 anos que moram no Brasil. Em continuidade ao compromisso de contribuir para ade novos profissionais de tecnologia no Brasil, a Localiza anuncia a segunda fase do Órbi Academy Techboost. Serão oferecidas 8 milde formação de desenvolvedores direcionadas a pessoas de todas as idades, com prioridade para a inclusão de mulheres, membros da comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência, pessoas negras e mais de 50 anos que moram no Brasil.









Com duração de três meses, o curso irá ensinar aos alunos como programar utilizando a ferramenta React, voltada para a criação de interfaces para usuários, como o feed das redes sociais. Trata-se de uma biblioteca JavaScript bastante popular, altamente eficiente e aceita pelo mercado, sobretudo após o Facebook usá-la em seu mural de notícias. Após concluir o curso, os alunos estão habilitados a construir uma aplicação web completa.





Os novos alunos poderão começar seus estudos logo após a inscrição e têm até o final de outubro para concluir todo o conteúdo. As aulas serão ministradas pela DIO, um ecossistema com mais de 500 mil desenvolvedores presentes focado na formação, atualização e conexão de profissionais com o mercado de trabalho. E terão o apoio das lideranças do Localiza Labs, que farão lives e mentorias das turmas.





"Queremos ser inclusivos e alcançar também pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade ou que não acreditam que podem ser profissionais de tecnologia. O mercado está carente de bons desenvolvedores e acreditamos que, quanto mais diverso for esse setor, mais soluções criativas, disruptivas e inovadoras serão criadas", explica André Petenussi, CTO da Localiza.





Para engajar um público diverso, a Localiza acionou os grupos do Programa de Diversidade e Inclusão da Localiza para atuarem na mobilidade de coletivos e organizações de todo o país. "Somos uma empresa cidadã e acreditamos que a construção do futuro da mobilidade sustentável só será possível a partir de um mundo mais respeitoso, diverso e inclusivo", afirma Rozalia Del Gaudio, diretora de sustentabilidade e comunicação da Localiza.





Para Anna Martins, CEO do Órbi Conecta estamos vivendo um abismo entre os talentos disponíveis no mercado e as habilidades técnicas e comportamentais que as empresas buscam para compor seus times. "Participar do Órbi Academy Techboost é acelerar sua conexão com o mercado. O desenvolvedor irá aprender e praticar o necessário para resolver os problemas reais que ocorrem no dia a dia da Localiza", comenta.





O Órbi Academy Techboost é realizado pelo Órbi Conecta, em parceria com Localiza, MRV e Banco Inter. Juntas, as três empresas estão oferecendo, até o final de 2021, 100 mil bolsas gratuitas para a formação de desenvolvedores.

