Confira mais de 200 vagas de trainee para o Programa G.Future

(foto: Rede Comunicação / Divulgação)

O Programa G.Future –já está com as inscrições abertas para 221 oportunidades em diversos estados. As vagas são voltadas para atividades nas mais diversas áreas da organização, tanto administrativas quanto industriais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul.

O programa de trainee reforça o compromisso de empoderar pessoas que constroem o futuro, além de fortalecer uma cultura organizacional que tem como alguns de seus alicerces a diversidade e a inclusão.

“Concordamos com a importância da diversidade e da inclusão e, como empresa, reconhecemos que, sem diversidade, não há inovação”, diz Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da empresa.

O G.Future tem como foco dois perfis: o Trainee e o Trainee Expert. Para participar do primeiro o candidato precisa se graduar entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou ter previsão de formatura até dezembro de 2021, sem necessidade de experiência prévia. Já o Trainee Experts é indicado para formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com experiência na área escolhida.

Com duração de 18 meses, o programa tem o objetivo de formar lideranças futuras da Gerdau. Os candidatos irão passar por treinamentos com temas como negócio, transformação digital, ESG, excelência operacional, processos siderúrgicos, liderança, cultura e competências, juntamente com conhecimentos específicos de acordo com a área de atuação, como novos negócios, engenharia, industrial, comercial, tecnologia e áreas de apoio.

Em paralelo, também trabalham em projetos relevantes em grupos multidisciplinares, além de um desenvolvimento personalizado focado em potencializar cada talento. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 13 de outubro através do site da Cia de Talentos . Não há restrições de universidades de formação, idade, gênero ou raça.

O processo seletivo conta com etapas de inscrições on-line, testes on-line, painel e entrevistas (individuais e coletivas). Para algumas vagas, os aprovados serão convidados para uma visita às usinas, com custo pago pela Gerdau. “A ideia é criar experiências positivas que gerem um aprendizado de valor aos Trainees e Trainees Experts. Vamos selecionar pessoas que se conectem com os princípios da companhia e que buscam ser protagonistas de sua carreira”, completa Carpenedo.

Como benefícios a empresa oferece providência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-creche para colaboradores, telemedicina, auxílio-medicamento, incentivo a curso de idiomas, horário flexível, home-office para vagas corporativas, participação nos lucros e resultados, vale-transporte ou fretado e vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade).

*Estagiária sob a supervisão da editoraTeresa Caram