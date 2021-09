Azul abre inscrições para nova edição do seu Programa Trainee

O Programa Trainee 2022 da Azul já está com as inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever até dia 9 de outubro por meio do site https://www.voeazul.com.br/trainee. Serão 15 vagas destinadas para candidatos com formação em qualquer área de atuação para início de 2022.

Para participar do programa, os interessados devem ter se graduado em qualquer área de conhecimento entre julho de 2018 e dezembro de 2021, serem apaixonados pelo segmento da aviação, inovadores, criativos, estarem dispostos a participar de projetos desafiadores da empresa e que busquem protagonismo em suas carreiras e almejem o crescimento e desenvolvimento de suas habilidades de liderança.

"O nosso programa Trainee é diferente porque é uma via de mão dupla. Sabemos que nós, como liderança, temos muito o que compartilhar com esses jovens talentos, mas eles, por estarem ingressando no mercado agora, nos trazem uma visão moderna e inovadora que também contribui muito com o nosso negócio, ou seja, acaba sendo uma troca mútua de visões, experiências e ideias" afirma Camila Almeida, diretora de Pessoas da Azul.

Logo no começo do programa, os trainees farão uma imersão no negócio da Azul, conhecendo a experiência oferecida ao cliente, por meio de visitas a áreas estratégicas, como aeroportos, hangares de manutenção de aeronaves, Azul Cargo, Callcenter e universidade corporativa.

Além disso, para acelerar a carreira dos jovens talentos, o programa oferecerá mentoria realizada com o CEO, vice-presidentes e diretores da Azul, que acompanham de perto o desenvolvimento de cada trainee.

Os selecionados terão benefícios de assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, restaurante próprio, vale-transporte ou estacionamento no local, gympass e programas de qualidade de vida e saúde.

Os Trainees também terão direito a outros diferenciais da Azul, como passagens aéreas nacionais e internacionais para eles próprios, seus pais, filhos, cônjuge e acompanhante, passagens aéreas nacionais ou internacionais para presentear amigos e, ainda, farão parte do clube de descontos da companhia.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram