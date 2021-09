Eleva Educação seleciona trainees de todo o Brasil

(foto: Pexels )

O Programa Geração Eleva 2022 já está com as inscrições abertas. Elas poderão ser feitas até o dia 1º de outubro através do site elevaeducacao.gupy.io e está aberta para candidatos de todo o país, com início das atividades em janeiro de 2022.

Para participar, os candidatos devem já ser formados ou ter previsão de formatura até julho de 2022 e o inglês não é um pré-requisito. "Mais que profissionais competentes e comprometidos, buscamos pessoas inovadoras e criativas, que acreditem na transformação de vidas por meio da educação." ressalta Vitor Mota, gerente executivo de Gente e Gestão do Eleva.

Os selecionados no programa terão a oportunidade de trabalhar em uma das marcas do grupo e atuar em várias frentes, como Tecnologia e inovação, Gente & Gestão, Marketing, Responsabilidade Social, Admissões, Expansões, Operações, além, claro, da área pedagógica.

O processo seletivo será totalmente on-line e focado na trajetória do indivíduo. O candidato contará sua história por meio de um vídeo, mas sem câmera, como se fosse um podcast. Os interessados participarão, ainda, de testes de lógica e de português e entrevistas. Quem decidir seguir para a área pedagógica passará, também, por uma prova de conteúdo na disciplina escolhida.

Além do salário compatível com mercado, a Eleva oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale transporte, participação nos lucros e resultados, clube de descontos exclusivos para colaboradores e demais benefícios, além da participação um programa de aceleração completo, mentoria e a possibilidade de impulsionar vidas por meio da educação.



Os profissionais inscritos no programa e que não forem selecionados como trainees, ainda poderão ser chamados para trabalhar em outras funções no #TimeDeTimes em qualquer uma das instituições do grupo.



*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram