Pirelli lança programa de estágio 2022 com mais de 40 vagas

Os selecionados pela Pirelli passarão pelas primeiras fases do processo ainda este ano e com início efetivo em janeiro de 2022 (foto: Pirelli/Divulgação)









“Com mais de 90 anos de existência no Brasil, a Pirelli formou ao longo de sua história diferentes gerações de profissionais. Agora, com o Programa de Estágio 2022, será a oportunidade de ampliarmos ainda mais essa tradição. Em consonância com os tempos atuais, privilegiamos a diversidade e estamos interessados em receber e colaborar na formação de pessoas que possam trazer pontos de vista e pensamentos diferentes, produzindo inovação e fomentando a sustentabilidade do negócio e o desenvolvimento pessoal e profissional”, disse Giusepe Giorgi, diretor de recursos humanos da Pirelli para a América Latina.





Durante o período aberto para inscrições, a Pirelli irá divulgar em seus canais oficiais de comunicação uma série de vídeos em que os atuais estagiários da empresa contam como é o trabalho dentro da Pirelli e quão desafiador e motivante é estar na companhia.





PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2022

Período para inscrições: de 1º de setembro até 30 de setembro de 2021.

de 1º de setembro até 30 de setembro de 2021. Inscrições e mais informações: www.estagiopirelli.com.br

www.estagiopirelli.com.br Número de vagas: 45

45 Bolsa Auxílio: nível técnico: de R$ 737,00 a R$ 1.209,60; ensino superior/bacharelado, tecnólogo e licenciatura: de R$ 1.043,28 a R$ 1.869,84.

nível técnico: de R$ 737,00 a R$ 1.209,60; ensino superior/bacharelado, tecnólogo e licenciatura: de R$ 1.043,28 a R$ 1.869,84. Benefícios: vale-refeição ou refeitório, auxílio transporte ou fretado, convênio médico, seguro de vida, desconto em pneus, GymPass, Clube Premium, Cesta de Natal, PAP.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Pirelli de 2022 . Serão 45 vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como administração, engenharia, logística, recursos humanos, entre outras.