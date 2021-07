Vagas de trainee para o segundo semestre de 2021: saiba como conquistá-las

Grandes empresas têm processo de trainee abertos, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Recket, Google, Ambev entre outras (foto: Anastasia Gepp/Pixabay )



A maioria das grandes empresas tem um processo de trainee, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Recket, Google, Ambev etc. Diferente do estágio, que é a atividade para quem está na faculdade e enquanto estuda aprende dentro de uma empresa, o trainee visa pessoas que estão no último ano ou são recém-formadas.



Assim pode-se trabalhar em período integral recebendo uma bolsa-auxílio. E é uma grande oportunidade já que a maioria dos trainees são contratados como efetivos dentro da empresa e já começam em cargos mais altos que estagiários.





A estrutura tradicional conta com a fase de inscrição onde as empresas selecionam alguns perfis de acordo com as vagas. A segunda etapa é a de testes envolvendo o raciocínio lógico e a fluência no inglês. E a terceira, e última etapa são as dinâmicas de grupos e entrevista com gestores de alguns setores.



A estrutura tradicional conta com a fase de inscrição onde as empresas selecionam alguns perfis de acordo com as vagas. A segunda etapa é a de testes envolvendo o raciocínio lógico e a fluência no inglês. E a terceira, e última etapa são as dinâmicas de grupos e entrevista com gestores de alguns setores.

Um trainee conhece todas as áreas de uma empresa e passa um período de dois a três meses em cada setor. Podendo ganhar experiência e identificar em qual setor se enquadra melhor.





DESTAQUE PARA ALGUNS SALÁRIOS

Nestlé: salário aproximado de R$ 6.400

Ambev: salário aproximado de R$ 6.100

IBM: salário aproximado de R$ 4.500

JBS: salário aproximado de R%uFE69 5.900





inglês fluente, e para o professor Rodrigo Berghahn do Centro de Formação Minds Idiomas



"Como nestes processos seletivos, os cargos geralmente são mais altos na hierarquia da empresa, é necessário ter o domínio total do idioma, principalmente na escrita e fala já que o contato com pessoas de outros países é o cotidiano nas rotinas de grandes empresas e o uso do inglês é frequente", destaca.





Nas dinâmicas de grupo, a apresentação individual e dos cases são feitas muitas vezes em inglês, e mostra como o candidato se comporta na resolução de problemas cotidianos da empresa.



Tanto cuidado na escolha tem relação com a remuneração de até R$ 8 mil, com plano de carreira que podem chegar até dois anos, além de participação de lucros e benefícios como vale refeição, gympass e programas de saúde mental.





Pensando em tudo isso, Rodrigo Berghahn destaca três dicas para quem busca um processo de trainee:





1 - Estar cursando ou ter terminado a faculdade em até três anos





Sim, é necessário ter uma formação seja tecnológica, bacharelado ou licenciatura para iniciar em um programa de trainee. Geralmente cada empresa filtra o perfil de acordo com a área de atuação.





2 - Faça um curso de inglês





É fundamental ter fluência no inglês. Aqui na Minds, desenvolvemos o idioma de uma forma natural, primeiro você aprende a falar e aos poucos vai aprendendo noções de gramática, tudo isso em 18 meses.





3 - Desenvolver as habilidades socioemocionais





Conhecer seus limites e habilidades é fundamental para ter segurança na hora de falar com outras pessoas, trabalhar em grupo e realizar suas funções. Desenvolver essas habilidades pode ser um diferencial para quem é trainee.





