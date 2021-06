Loréal Brasil abre inscrições para programa de trainee

A empresa prepara profissionais para uma carreira com uma equipe diversa, que acredita no poder da beleza e o impacto positivo que ela pode ter para o planeta, para os produtos e para as pessoas (foto: 5882641/Pixabay )



A L’Oréal Brasil anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, recrutando profissionais de diferentes áreas para preencher vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Candidatos com até três anos de formados estão aptos para inscrição e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições vão até o dia 23 de julho. anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Trainee, recrutando profissionais de diferentes áreas para preencher vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Candidatos com até três anos de formados estão aptos para inscrição e, pela primeira vez, 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições vão até o dia 23 de julho.





Programa de Trainee da L'Oréal prepara profissionais para uma carreira com uma equipe diversa, que acredita no poder da beleza e o impacto positivo que ela pode ter para o planeta, para os produtos e para as pessoas. Participando do programa, o profissional faz giro em diversas áreas da empresa, permitindo melhor conhecimento do negócio.



"Estamos muito felizes em retornar com o programa, que é tão estratégico para o desenvolvimento de perfis que estão começando na L'Oréal. Nossa prioridade é que os trainees tenham uma experiência inesquecível e marcante em suas carreiras. O desenvolvimento dos programas de entrada da L'Oréal é fundamental para construirmos uma base sustentável de sucessão interna e o Programa de Trainee tem como grande objetivo a preparação desses perfis para se tornarem as futuras gerações de líderes da L'Oréal Brasil", conta Mario Guasco, diretor geral de RH L'Oréal Brasil.





Para trazer pluralidade e ajudar na formação dos futuros líderes, a L’Oréal oferece duas categorias dentro do programa: vagas com foco em negócio e em expertise.



Negócio é para quem tem o perfil de mudança constante, de passar por rotações e rápida adaptação, tornando-se um perfil híbrido e completo para atuar nas mais diferentes frentes do negócio da beleza.



Expert é para quem busca se tornar referência na área de atuação, fazendo diferentes rotações nas áreas de expertise, como pesquisa & inovação, operações, RH, finanças e digital.



"Não buscamos recrutar perfis para uma posição específica, procuramos potenciais para as nossas próximas gerações de líderes da L'Oréal, pessoas que sejam inovadoras, empreendedoras, e ambiciosas", explica Fabile Migon, diretora de talent management da L’Oréal Brasil.





Entre os diferenciais do programa: