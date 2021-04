Uma das principais redes supermercadistas do país abre vagas de trainee

A Companhia Sulamericana de Distribuição (CSD), uma das principais redesdo país e 17ª no ranking da Associação Brasileira de Supermercados, está em busca de novosque se identifiquem com os valores da empresa.Por isso, a organização iniciou o processo seletivo paraem parceria com a Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

São 10 oportunidades como trainee parana área de comercial e logística, na cidade de Maringá, no Paraná. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 23 de abril.

A candidatura ocorre em duas etapas: a primeira pelo site da CSD vagas.csdvarejo.com.br e a segunda, que conta com os testes, deve ser feita via aplicativo da Taqe pelo link https://bit.ly/3fPjuGh . Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.