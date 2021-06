Granito Pagamentos abre mais de 150 vagas em várias regiões do Brasil

Para se candidatar, a empresa pede disponibilidade de início imediato (foto: Pete Linforth/Pixabay )



Seguindo com seu plano de expansão, a Granito, empresa de soluções em pagamentos, abriu mais de 150 vagas de trabalho para diversas regiões do país que devem ser preenchidas até o final de junho. Grande parte é para a área comercial.



A responsável pelo processo seletivo é a empresa global de soluções de RH Randstad ( https://www.randstad.com.br/ ).









Os interessados devem acessar o site: https://insights.randstad.com.br/pt-br/vagas-granito

A Granito pretende continuar com novas contratações até o fim do ano. "Decidimos seguir com o plano de expansão, pois nosso diferencial é estar preparado para todos os momentos. Sabemos que o momento atual não é favorável, mas decidimos não cortar investimentos, além de manter o emprego de todos e gerar novos postos de trabalho", afirma Rodrigo Teixeira, CEO da Granito.





A empresa segue investindo em sua equipe comercial própria, com expectativa de estar presente em todas as cidades do país com mais de 60 mil habitantes, até o primeiro semestre de 2022. A Granito cresceu 2,5 vezes no ano passado, mesmo em meio à pandemia, e está otimista quanto aos resultados de faturamento para 2021.





Para se candidatar, a empresa pede disponibilidade de início imediato, sendo necessário experiência com vendas externas, CNH ativa e veículo próprio.

Os candidatos que forem aprovados no processo, além do salário, terão benefícios como VA; VR; ajuda de custo no valor de R$ 500, premiação no atingimento de objetivos individuais; assistência médica e odontológica; seguro de vida; premiação casamento e nascimento de filho.