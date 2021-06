Stone abre mais de 20 vagas para Minas Gerais

Não há data limite para realizar a inscrição no portal (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros avaliada em mais de US$ 22 bilhões, tem mais 20 novas oportunidades de emprego abertas em diversas cidades espalhadas por todo o estado de Minas Gerais.



Não há data limite para realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo + variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.









Diante do cenário de pandemia e seguindo todas as normas de segurança, a Stone informa que está conduzindo os processos seletivos de forma 100% remota para garantir a saúde dos candidatos e dos recrutadores. O processo de contratação inclui testes on-line e entrevistas por videoconferência.