Fintech abre 46 vagas para trabalho remoto em todo o país

Com o trabalho remoto, a startup Zoop tem funcionários morando em 14 estados (foto: StockSnap/Pixabay )



A Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros, está com 46 vagas abertas para diversas posições e áreas, especialmente em tecnologia, para trabalho remoto. Algumas posições são para integrar times totalmente remotos e, por isso, aceitam candidatos de todo o Brasil, e outras são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estão os escritórios da fintech.



De qualquer maneira, no início, todos os profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à pandemia da COVID-19. Para conhecer mais detalhes sobre as vagas e se candidatar, os interessados devem acessar http://zoop.com.br/vagas/





Com a possibilidade de trabalhar no regime "anywhere office", que se tornou uma tendência em RH por conta das novas formas de trabalho adaptadas à nova realidade com a pandemia, há colaboradores em todo o país.



"O programa de contratação flexível implementado na empresa traz o benefício de os colaboradores decidirem onde preferem morar, sem a necessidade de estarem perto dos nossos escritórios. Temos funcionários morando em 14 diferentes estados e, no que depender da Zoop, esse mapa continuará em expansão", explica Renata Sigilião, VP de Gente e Cultura na Zoop.





Zoop Flex em linha com a tendência do "anywhere office"





Todas as 46 oportunidades fazem parte do Zoop Flex - programa de contratação flexível criado em 2020 que possibilita que os profissionais tenham diferentes regimes de trabalho, de acordo com a preferência e os requisitos e necessidades de cada vaga: alguns são contratados para o regime de trabalho convencional (com a possibilidade de ida ao escritório quando a pandemia acabar) e outros em regime totalmente remoto.





O grande diferencial do programa é que ele traz a flexibilização e os benefícios desse modelo de trabalho mesmo para os funcionários que não são contratados para o regime 100% remoto. Com o Zoop Flex, todos podem trabalhar remotamente quando e onde quiserem, sem necessidade de aprovação prévia com os gestores, apenas um aviso.



Devido à iniciativa, todos os profissionais têm liberdade para se mudar para outras cidades ou passarem temporadas em outras regiões ou países, sendo verdadeiros nativos digitais.





O programa Zoop Flex também é uma estratégia para a empresa ampliar a abrangência dos processos seletivos e suprir a grande demanda da fintech por profissionais qualificados, principalmente em tecnologia. "Neste segmento, cada vez mais aquecido, é normal que as empresas tenham dificuldades para atração e retenção de talentos. Por isso, além de darmos uma flexibilidade maior aos nossos colaboradores, o programa de contratação proporciona contratações fora do eixo Rio-São Paulo", pontua Renata.





Expansão acelerada e atração de talentos





Mesmo com a pandemia, a Zoop teve crescimento de 155% em seu quadro de funcionários em relação a 2019. As 46 novas oportunidades disponíveis são mais um exemplo do crescimento acelerado da fintech em pouco tempo.



Em apenas dois anos, a Zoop cresceu quatro vezes. Só no ano passado, ela conquistou mais de 40 novos clientes e recebeu mais um aporte do Grupo Movile, ecossistema de empresas de tecnologia.





"Na Zoop, trabalhamos para que o mercado de serviços financeiros seja mais democrático e, por isso, buscamos talentos que compartilhem desse mesmo sonho. Essa revolução do mercado financeiro só é feita com um time de profissionais talentosos e com mentes inquietas, que gostam de sair da zona de conforto todos os dias. Também acreditamos que times com profissionais de regiões distintas fomentam diversidade e produzem um ambiente cada dia mais inovador e produtivo", comenta o CEO da Zoop, Fabiano Cruz.





A maioria das oportunidades é voltada à área de tecnologia, em funções como desenvolvimento backend, desenvolvimento fullstack, Cloud, Python e UX. Além da remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, convênio com academia, participação nos resultados, seguro de vida e flexibilidade de horários.



Cada vaga tem seus requisitos específicos, que podem ser consultados no site: http://zoop.com.br/vagas/