Empresa de tecnologia tem mais de 50 vagas para preenchimento imediato

De acordo com uma pesquisa feita pela, em 2020, o número de empregos voltados para o setor deverá saltar de 41 milhões para 190 milhões até 2025. Na contramão de muitos setores que estão demitindo colaboradores e reformulando o quadro, as empresas que oferecem soluções tecnológicas abrem vagas e aquecem este mercado.

Somente para o mês de abril, a UDS Tecnologia, especialista em transformação digital, disponibiliza 53 vagas de trabalho para áreas de engenharia de software, análise de sistemas, design e gestão de projetos.

"A UDS lida com importantes desafios de negócio de médias e grandes empresas, por isso nossos profissionais têm grande autorresponsabilidade, forte senso de colaboração e autonomia. Buscamos mais pessoas que se comportem assim, enxerguem as demandas dos clientes como suas e usem a estrutura que proporcionamos para seu crescimento profissional", diz Rafael Sapata, fundador da companhia.

A média salarial varia de acordo com o perfil profissional (junior, pleno ou sênior), mas a empresa adianta que gira em torno de R$ 3 mil a R$ 15 mil.



O processo seletivo é ágil e as etapas, todas feitas virtualmente, são compostas pelas fases de: avaliação de perfil e habilidades comportamentais; fit cultural frente aos valores da empresa; avaliação de habilidades técnicas nas tecnologias, práticas e/ou idiomas requeridos para cada posição.

A UDS nasceu em Maringá (PR) e hoje atende clientes nacionais, de diversos setores, como petroquímica, educação, logística, saúde, ONGs, SaaS e bancos, além de operações na América Latina, Estados Unidos e Europa.Com faturamento de R$ 25 milhões em 2020, a empresa espera crescimento de 40% em 2021. No último ano triplicou o número de integrantes do time UDS unindo o melhor da maturidade e experiência de mercado aliadas a expertise e energia de uma equipe jovem e empreendedora. Mais informações no site https://uds.com.br/