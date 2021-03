Fintech tem 100 vagas para diversas áreas

Estão abertas também cinco vagas de estágio na área de risco de crédito (foto: Tumisu/Pixabay )



Lançado em outubro de 2020, o banco digital will bank está recrutando cem profissionais para diversas áreas, como TI, RH, desenvolvimento de produtos, design, CRM, marketing, análise de dados, controladoria, experiência do consumidor, entre outras.



vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial nos escritórios de São Paulo capital e Vitória. Os interessados podem se inscrever pelo link



O processo seletivo é totalmente digital. Um dos diferenciais do will bank em relação aos concorrentes é o fato de alguns cargos não exigirem formação superior, como os de agilista, agente de Consumer Experience e desenvolvedor, entre outras.



A maior parte das vagas é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial nos escritórios de São Paulo capital e Vitória. Os interessados podem se inscrever pelo link https://vemserwill.gupy.io/

O processo seletivo é totalmente digital. Um dos diferenciais do will bank em relação aos concorrentes é o fato de alguns cargos não exigirem formação superior, como os de agilista, agente de Consumer Experience e desenvolvedor, entre outras.

10:30 - 16/11/2020 Impulsionada pelo Pix, fintech abre vagas para desenvolvedores estágio na área de risco de crédito. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais (4 ou 6 horas diárias), estar cursando a partir do 5° semestre (em 2021) da graduação em cursos relacionados à área, como administração, análise de sistemas, ciências atuariais, ciências contábeis, ciência da computação, economia, engenharia, estatística, física, matemática e residir na cidade de São Paulo após a pandemia. Estão abertas também cinco vagas dena área de risco de crédito. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais (4 ou 6 horas diárias), estar cursando a partir do 5° semestre (em 2021) da graduação em cursos relacionados à área, como administração, análise de sistemas, ciências atuariais, ciências contábeis, ciência da computação, economia, engenharia, estatística, física, matemática e residir na cidade de São Paulo após a pandemia.



“Para algumas vagas, as soft skills, experiências pessoais e até o autodidatismo têm mais peso do que o diploma. Nesses casos, o perfil que buscamos é o de alguém que se expresse bem, tenha capacidade de mediar conflitos e saiba propor melhorias para os produtos e serviços que usa”, explica a diretora de pessoas e cultura do will bank, Marília Amêndola.





Investimento em pessoas





A meta do will bank é crescer mais que o dobro de 2020, ano em que o will fechou com 518 colaboradores. Para isso, serão investidos R$ 60 milhões em pessoas e tecnologia.





Desde o começo da pandemia, o will bank admitiu mais de 400 profissionais de diversas regiões do Brasil.







Quem é o will? Saiba mais no link: https://www.willbank.com.br/