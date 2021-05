Grupo Movile tem 27 vagas de nível sênior para trabalho remoto

Grupo Movile quer seniorizar seus times (foto: BBH Singapore/Unsplash)



O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia na América Latina, passou por uma expansão das posições em nível sênior em suas empresas investidas. O ecossistema contratou cerca de 100 profissionais para vagas seniores (gerência, head, diretoria e C-level) desde janeiro de 2020, e reforça que isso seguirá acontecendo para que consigam seniorizar seus times e seguir crescendo exponencialmente.



Com as novas 27 vagas abertas para posições de gerência e alta liderança, há oportunidades nas empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids, Afterverse, iFood, e Mensajeros Urbanos, e profissionais de todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina podem se candidatar. O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia na América Latina, passou por uma expansão das posições em nível sênior em suas empresas investidas. O ecossistema contratou cerca de 100 profissionais para vagas seniores (gerência, head, diretoria e C-level) desde janeiro de 2020, e reforça que isso seguirá acontecendo para que consigame seguir crescendo exponencialmente.Com as novas 27 vagas abertas para posições de gerência e alta liderança, há oportunidades nas empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids, Afterverse, iFood, e Mensajeros Urbanos, e profissionais de todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina podem se candidatar.





Entre as vagas oferecidas, há posições para gerentes, coordenadores e também algumas em nível de diretoria e para C-Level. Além de posições em tecnologia, que é um grande foco de atuação das empresas do Grupo, há também oportunidades para profissionais que atuam em áreas como vendas, marketing, recursos humanos, estratégia, finanças e outras.



Todas elas são para home office por tempo indeterminado e grande parte das vagas terá a possibilidade de trabalho remoto definitivo.



As vagas podem ser encontradas no site: http://www.movile.com.br/carreiras

"Por muito tempo concentramos nossos esforços em recrutar e encantar profissionais que estão no começo da carreira, com iniciativas como o Mobile Dream, nosso processo seletivo para jovens talentos. Isso continuará acontecendo pois acreditamos muito em formar talentos dentro de casa. Mas em um movimento paralelo, estamos expandindo nossos times e trazendo pessoas cada vez mais seniores, buscando novos profissionais com competência e paixão pelo que fazem para liderar equipes e projetos. Aqui em nosso ambiente essas pessoas terão muito espaço e autonomia, lidarão com desafios extremamente complexos e com empresas que crescem de maneira exponencial", destaca Luciana Carvalho, VP de gente e destão da Movile.





LEIA MAIS 08:09 - 12/05/2021 Marinha divulga edital de concurso com 25 vagas para engenheiros

16:01 - 11/05/2021 Fhemig abre vagas para médicos especialistas na linha de frente da covid

10:16 - 11/05/2021 Drogaria Araujo abre 100 vagas de emprego em BH e RMBH



"A possibilidade de desenvolver meu conhecimento em investimentos e de aprender mais sobre o mercado de tecnologia, que muda tão rapidamente, foram os principais motivos que me levaram a entrar na Movile. Além disso, me identifiquei muito com a cultura da empresa, que valoriza as pessoas, e também nos oferece grandes desafios para chegarmos nos melhores resultados", comenta. Silvia Motta, diretora de estratégia e M&A da Movile, é uma das 20 profissionais contratadas nos últimos três meses. Ela tem ampla experiência em finanças corporativas e estratégia e, antes de entrar na companhia, esteve na The Coca-Cola Company, onde foi responsável pela estratégia da empresa no Brasil."A possibilidade de desenvolver meu conhecimento em investimentos e de aprender mais sobre o mercado de tecnologia, que muda tão rapidamente, foram os principais motivos que me levaram a entrar na Movile. Além disso, me identifiquei muito com a cultura da empresa, que valoriza as pessoas, e também nos oferece grandes desafios para chegarmos nos melhores resultados", comenta.





Os benefícios de um ecossistema para alavancar a carreira





O ambiente de inovação do Grupo, proporcionado pelas nove empresas em diferentes níveis de maturidade e com atuação em variados segmentos, contribui para uma visão de ecossistema, em que os profissionais são incentivados a manter a troca de experiências e o aprendizado constante. O Grupo Movile tem trabalhado para que, mesmo em meio à pandemia, todas as pessoas continuem vivenciando a cultura diariamente.





É essa cultura que permite que o ecossistema ofereça, além da contratação convencional de profissionais em nível sênior, um modelo de contratação também voltado para inovação: o "executive in residence".



Essa forma de contratação, bastante popular nas empresas do Vale do Silício, permite que a pessoa entre no grupo sem um cargo vinculado a uma empresa específica do ecossistema, mas para liderar projetos de grande potencial voltados para inovação e crescimento, que são definidos de acordo com a área de interesse de atuação e desenvolvimento do profissional após a entrada no grupo.



Assim, o profissional consegue desenvolver sua carreira e tem maior autonomia para ocupar posições em diferentes empresas do Grupo Movile ao longo do tempo de trabalho.





No ecossistema, as licenças também são um diferencial. A licença maternidade conta com um período pré-licença de 2 semanas e retorno gradativo ao trabalho. A licença paternidade é estendida, com um retorno que também respeita o tempo de cada pai. O benefício se estende igualmente para casos de adoção e a casais homoafetivos.





Cada vaga tem seus requisitos específicos, de acordo com a posição, que podem ser consultados no site. Não há uma data limite para a candidatura. Além da remuneração compatível com o mercado e de todos os benefícios do Grupo Movile, a empresa oferece apoio no desenvolvimento de carreira.



Todos os profissionais em cargos seniores têm a possibilidade de fazer cursos e viagens internacionais (quando acabarem as restrições da pandemia) de aprofundamento em temas importantes para a atuação de líderes e gestores(as).





Desde janeiro de 2020, o Grupo Movile contratou cerca de 100 pessoas para cargos de nível sênior, como gerente, head, diretor e C-Level. A seniorização de posições no Grupo é uma tendência que se mantém em 2021 e acompanha o crescimento acelerado do ecossistema, que continua investindo em negócios de tecnologia na América Latina e no Brasil.



"Apenas nos últimos três meses, fizemos a contratação de mais de 20 executivos(as), de diretoria à C-Level, para empresas do grupo. Com o crescimento, já atingimos mais de 5 mil colaboradores, mas seguimos em busca de líderes que não tenham medo de desafios", completa Luciana.