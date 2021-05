Marinha divulga edital de concurso com 25 vagas para engenheiros

(foto: Marinha/Divulgação) Foi publicado no site da Marinha, o edital de abertura do concurso público para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As chances são para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo nas áreas requisitadas.





Conforme divulgado no documento de abertura, o certame conta com 25 vagas distribuídas entre as áreas de arquitetura e engenharia (aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de sistemas de computação, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval, mecânica de aeronáutica e química).





As inscrições poderão ser feitas pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho. Há, também, taxa de participação no valor de R$ 130. Entretanto, candidatos hipossuficientes poderão solicitar isenção da quantia.





Como método de seleção, o concurso contará com provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, redação, tradução de texto, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, avaliação psicológica, verificação documental e procedimento de heteroidentificação.





Os candidatos aprovados participarão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração de cerca de 31 semanas. O curso será efetuado no Rio de Janeiro e, durante o mesmo, o guarda-marinha terá direito a remuneração de R$8.671,32. Além do soldo, os profissionais têm direito a alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer