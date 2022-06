Concurso Sedes-DF: 48 aprovados no último certame são empossados

(foto: FOTO: RENATO RAPHAEL/SEDES)





“É impossível falar em uma prestação de serviço eficaz, que transforma vidas, se não for por meio dos servidores. Esses trabalhadores são pessoas que vão estar aqui por anos, conseguirão ter bagagem e serão o histórico da secretaria”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha na cerimônia de nomeação no Centro de Treinamento e Capacitação (CTC) da Sedes.





Os novos servidores irão atuar nos 29 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nas 12 unidades do Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e nos 14 restaurantes comunitários do DF. Os aprovados terão que cumprir carga horária de 30 horas e o vencimento varia entre R$ R$ 2.600 e R$ 3.599,70.





Katlen Guedes dos Santos, 26, nomeada como assistente social fala que foi a usuária da política de assistência social e ressalta a importância deste trabalho, “minha expectativa está alta também por conta disso, porque sei que vou ficar na ponta e poder contribuir muito”.





Juliana Almeida,25, uma das nutricionistas lotadas no Restaurante Comunitário de Santa Maria afirma “considero muito importante esse contato com o público, entender as demandas, o que eles gostariam de ter no cardápio e o que poderia ser ajustado”.





Os novos servidores compõem a oitava leva de nomeações de aprovados na última seleção da Sedes. As nomeações somam 1023 novos servidores, sendo 827 lotados na Sedes nos últimos dois anos,e 236 foram para as Secretarias de Justiça (Sejus) e da Mulher (SMDF).





Esta nomeação é referente aos quatros editais publicados em 2018 , no qual ofertou 1.884 vagas para cargos de nível médio e superior, senso 314 para contrato imediato e 1.570 para formação de cadastro reserva.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.