GeneXus tem 24 vagas para profissionais de tecnologia

Caso não haja vagas compatíveis com o perfil profissional do candidato, a GeneXus recomenda o cadastro do currículo para futuras oportunidades (foto: RAEng_Publications/Pixabay)



A GeneXus, desenvolvedora global de soluções de desenvolvimento de software, anuncia 24 oportunidades de trabalho para profissionais de tecnologia da informação. Além do Brasil, há posições disponíveis em outros países, como Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Panamá e Uruguai.





disponíveis no portal de trabalho da comunidade GeneXus,



Os principais cargos disponíveis são para analistas e desenvolvedores de sistemas de todos os níveis, com preferência para profissionais com conhecimento na ferramenta GeneXus. Também há oportunidades para profissionais de suporte e estagiários. As vagas estão disponíveis no portal de trabalho da comunidade GeneXus, www.genexus.com/pt/comunidade/trabalho , e podem ser tanto para atuação presencial quanto a distância.









Além de ser um meio gratuito para cadastro e busca de emprego, o portal conta com uma agenda de cursos para a capacitação de diferentes níveis profissionais, como estudantes, desenvolvedores que almejam migrar para o universo low-code e profissionais com 50 anos ou mais que querem somar à sua bagagem profissional o conhecimento sobre o potencial desta plataforma.





“A expansão do uso dessa tecnologia para atender à demanda atual de desenvolvimento ágil de aplicativos tem gerado vagas que não estão sendo ocupadas, por isso estamos incentivando a capacitação de profissionais para suprir uma demanda que tende a ser cada vez mais ampliada com os novos desafios digitais do mercado”, finaliza Ricardo Recchi, country manager da GeneXus Brasil.