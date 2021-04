Nodo, empresa de tecnologia, abre vagas de home office no Brasil e EUA

Nodo é uma empresa de tecnologia com mais de 10 anos de experiência criando soluções digitais personalizadas para diferentes indústrias (foto: Christina@wocintechchat.com/Unsplash )



A Nodo, especialista em mais de 300 soluções digitais personalizadas para diferentes setores, está com 12 vagas abertas para atuação home office por todo o Brasil e na Califórnia (EUA). Com um ambiente de trabalho descontraído e possibilidades de crescimento, a companhia oferece aos colaboradores em regime CLT ou PJ, plano de saúde, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida e vale-transporte.





vagas disponíveis são para atuar como desenvolvedor front-end (react e/ou react native), desenvolvedor back-end (Node.Js), auxiliar administrativo, UX designer, UX/UI designer, gerente de projetos e desenvolvedor full stack.



Para se candidatar e conferir mais informações a respeito das vagas, basta acessar o portal de carreiras da Nodo



Para as vagas de atuação nos EUA, a aplicação deve ser feita através do Linkedin:



Além de salários compatíveis com o mercado de trabalho e uma carga horária de 40 horas semanais, a empresa conta com parcerias que permitem acesso a serviços da rede credenciada de turismo, esporte, academia, odontologia, cultura e lazer e aulas de inglês 100% custeadas pela Nodo.





legalmente no país e morar na região da Califórnia (San Diego, Orange County ou Los Angeles).



Além disso, há uma vaga de biz dev (business developer) para trabalhar diretamente com a diretoria US nos Estados Unidos. Para a posição em específico é imprescindível poder trabalhar legalmente no país e morar na região da Califórnia (San Diego, Orange County ou Los Angeles). "Com o propósito de transformar negócios por meio da tecnologia, a Nodo está sempre em busca de profissionais movidos pelos resultados e excelência. Entendemos que o sucesso dos nossos esforços vêm de pessoas e por isso contamos com uma cultura de Feedback 360º e políticas adequadas de remuneração, capacitação e crescimento", destaca Paulo Faulstich, cofundador e diretor de negócios da Nodo.





Com um time altamente qualificado dentro do ramo da tecnologia, a Nodo se empenha em manter seus profissionais motivados e em constante crescimento. Para isso, a empresa conta com uma gestão transparente, pesquisas de clima organizacional e programas de mentoria e incentivo profissional como o "Mandou Bem", que empodera e estimula os colaboradores a produzirem artigos sobre sua área profissional.



Além de um Culture Code que reúne crenças e valores pertinentes à empresa. "O desenvolvimento e a evolução do nosso time é uma prioridade da companhia. Acreditamos que nossos resultados são frutos do comprometimento e capacitação de toda uma equipe", finaliza Paulo.