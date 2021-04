Matera, empresa de tecnologia, tem mais de 40 vagas abertas

A Matera tem vagas disponíveis no modelo presencial ou remoto, para cargos efetivos ou estágios (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O mercado de tecnologia segue em constante crescimento e, com isso, as empresas estão abrindo oportunidades de trabalho. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), mais de 70 mil profissionais das áreas de TI devem ser contratados até 2024.



A Matera, empresa brasileira de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, segue com processos seletivos regulares e está com mais de 40 vagas disponíveis nas áreas de TI, marketing e pessoas, presenciais ou remotas, para cargos efetivos ou estágios.





Para quem deseja ingressar neste universo, mais do que ser "descolado", ter senso de ownership e hard skills que atraem atenção do mercado, é preciso ter muita disposição e se encaixar na cultura organizacional do lugar. Com a chegada do Pix e do Open Banking no cenário brasileiro, e de um mercado financeiro cada vez mais aberto, interoperável e inovador, empresas como a Matera se destacam.



Os interessados em ingressar no time da companhia podem fazer as inscrições pelo site



Entre as vagas abertas estão: analista de suporte, desenvolvedor Java, analista de implementação, agilista, estágio em marketing, gerente de contas e muito mais.



"Estamos na linha de frente da disrupção do mercado de banking e meios de pagamento. Participamos ativamente da construção do Pix e tivemos crescimento de 24% em 2020. Nossas soluções habilitam a democratização do acesso de toda a população a serviços e produtos financeiros, e essa transformação é uma de nossas grandes motivações", afirma Carlos Netto, CEO da Matera.



Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a companhia tem, atualmente, mais de 700 colaboradores e 160 clientes entre bancos e fintechs e é certificada pela GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar (29ª empresa de médio porte, Ranking Brasil e a 5ª empresa de médio porte, ranking interior de SP).



A Matera conta, também, com a área de Environmental, Social and Governance (ESG), que há 10 anos desenvolve diversos projetos apoiando famílias em estado de vulnerabilidade, realizando aulas de informática e inglês para crianças de 5 a 6 anos, fazendo o treinamento de pessoas com síndrome de Down e preparando-as para o mercado de trabalho.



O ESG também tem quatro Comitês - Social, Ambiental, Educação e Diversidade - que atuam interna e externamente no engajamento dos profissionais para a transformação das comunidades em que a Matera está inserida.