Vandaime abre vagas para vários cargos

A Vandaime, Vale do Aço Andaimes, sediada em Coronel Fabriciano, que atua no ramo de locação e montagem de andaimes para construção civil, elétrica e mecânica, está contratando para várias áreas.



Os contratados terão jornada de trabalho com carga horária de 44 horas semanais. As vagas são para as cidades de Belo Oriente e Coronel Fabriciano. Os interessados devem residir em Belo Oriente, Coronel Fabriciano ou Ipatinga. Entre os benefícios: seguro de vida, assistência médica, vale-refeição e transporte.





Vagas PCD





- Auxiliar de Almoxarifado

- Zelador





Descrição





- Auxiliar de almoxafarifado

- Salário: R$ 1.139,60





Atividades:

- Assegurar o controle do estoque;

- Classificar, controlar o uso e disposição física dos espaços de materiais;

- Cumprir todos os procedimentos de segurança.





- Zelador

Salário: R$ 1.100

Atividades: executar tarefas de zeladoria e limpeza em geral; cumprir todos os procedimentos de segurança.