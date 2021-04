Mercado Livre abre 7,2 mil vagas no Brasil e dobra operação

A expectativa do Mercado Livre é fechar o ano com mais de 32 mil funcionários (foto: Mercado Livre/Divulgação)



O Mercado Livre, companhia de e-commerce e serviços financeiros na América Latina, anunciou que vai duplicar o seu quadro de funcionários em 2021.



Dos 16 mil novos postos diretos de trabalho em toda a América Latina, 7.200 serão contratados no Brasil. Com isso, a empresa busca ampliar a sua rede logística na região e fortalecer as áreas de TI, serviços financeiros e de produtos que geram soluções tecnológicas para todo o seu ecossistema.



Os novos postos de trabalho serão oferecidos em todos os níveis de experiência e senioridade, com muitas oportunidades de acesso ao primeiro emprego.



Os novos postos de trabalho serão oferecidos em todos os níveis de experiência e senioridade, com muitas oportunidades de acesso ao primeiro emprego.

O processo de avaliação e contratação é baseado nos princípios culturais do Mercado Livre. Além de compartilhar a missão organizacional, a empresa busca pessoas que queiram assumir riscos, que possam trabalhar em equipe, abertas às mudanças e que possam executar suas tarefas com excelência e também se divertir. É possível encontrar as vagas disponíveis em jobs.mercadolibre.com

Crescimento do emprego direto

Após ter encerrado 2020 com um quadro de 15.545 colaboradores, a expectativa da empresa é fechar o ano com mais de 32 mil funcionários, apenas considerando os empregos diretos, crescimento de 100% em relação ao ano passado.



O plano envolve quase quadruplicar o número de pessoas que atuam na área de logística e adicionar quase 4 mil novos empregos na área de TI. Também será ampliado o número de colaboradores dedicados ao Mercado Pago, e-commerce, prevenção e segurança, marketing e diversas áreas administrativas da companhia.





"As vagas no Mercado Livre são abertas para todas as pessoas, com suas realidades e experiências únicas. Queremos aproveitar a oportunidade para trazer ainda mais diversidade para dentro da companhia e promover um ambiente com múltiplas perspectivas de vida. Acreditamos que essa diversidade é poderosa para impulsionar nossa vocação para a inovação e tecnologia, e também para contribuir com um ciclo novo de reconstrução da economia pós-pandemia", ressalta Patrícia Monteiro, diretora de people para o Mercado Livre no Brasil.





Em relação à distribuição de colaboradores novos por país, além dos mais de 7.200 no Brasil, serão somados 4.700 colaboradores no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai. As operações no Peru e na Venezuela permanecerão inalteradas.



"Este crescimento nos permitirá fornecer o primeiro emprego para milhares de pessoas em toda a América Latina. Estamos cientes de nosso papel social cada vez mais relevante. Este crescimento do emprego direto também irá gerar muitos outros empregos em toda a cadeia de valor e nas centenas de milhares de PMEs que usam nosso ecossistema", acrescentou Patrícia.





"Trabalhar no Mercado Livre é trabalhar em um ambiente em que cada um é protagonista de seu desenvolvimento e assume desafios para alcançar resultados extraordinários. É muito mais do que um trabalho, é viver a adrenalina de empreender, superar-se diariamente e sentir orgulho pelo impacto que a atividade do Mercado Livre gera em cada um dos países em que atua. Por isso, é uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no mundo, segundo o último ranking Great Place to Work."