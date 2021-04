Neogrid anuncia mais de 30 vagas para diversas áreas

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )





A Neogrid (NGRD3), empresa do segmento de software as a service (SaaS) para a gestão de cadeias de suprimentos, conta com mais de 30 oportunidades de emprego.



As áreas em expansão vão desde o desenvolvimento (back end, front end, java, big data), análise de dados, design (UX / UI), comercial, customer success (CS), gente & gestão, jurídico, marketing, administrativo e financeiro.





Desde o início da pandemia, a empresa adota o modelo híbrido, que permite trabalho remoto ou presencial, além do home office fixo, opção para os que residem onde não há unidades da Neogrid.









Para mais informações, aspodem acessar a página de carreiras da Neogrid: https://jobs.kenoby.com/neogridcarreiras