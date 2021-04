Usina Coruripe oferece 28 vagas para atuação em várias áreas

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para estágio e cargo temporário (foto: Usina Coruripe/Divulgação)



A Usina Coruripe, uma das maiores empresas do setor sucroenergético no país, abriu 28 vagas de emprego direcionadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior para atuação nas unidades de Campo Florido, Carneirinho, Iturama e Limeira do Oeste, localizadas no Triângulo Mineiro.



Há vagas para mecânico automotivo, auxiliar de produção agrícola, operador de hilo, auxiliar de caldeiraria e solda, analista de segurança da informação, entre outros. Também são oferecidas vagas para pessoas com deficiência (PCD).



Para a região de Carneirinho, está aberta uma vaga temporária para o cargo de operador (a) de movimentação de adubo. Os candidatos devem ter ensino médio completo, disponibilidade para revezamento de turno e CNH “B”. Já a vaga de servente exige que os profissionais tenham ensino fundamental completo.



Para o cargo de operador de tratamento de caldo I, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo. Há, ainda, vaga para auxiliar de caldeiraria e solda, destinada a candidatos que tenham ensino fundamental completo e conhecimento básico em oxicorte e solda.









Para o cargo de motorista III, o candidato deve ter CNH E e ensino médio completo. Experiência na função será considerado um diferencial. Há, ainda, vaga para operador de utilidades I e mecânico de moendas. Para a unidade de Campo Florido, há três vagas para auxiliar de produção agrícola e duas vagas para operador de tratamento de caldo I, disponíveis para candidatos com ensino médio completo. Para o cargo de eletricista industrial II, os profissionais também devem ter formação técnica em eletrotécnico ou áreas correlatas, além de ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA).Já o cargo de auxiliar de limpeza e conservação é destinado a candidatos que tenham ensino médio completo e conhecimentos em atividades de jardinagem. Estão abertas três vagas para o cargo de operador de hilo e uma para soldador industrial. Candidatos precisam ter ensino médio completo.Para o cargo de motorista III, o candidato deve ter CNH E e ensino médio completo. Experiência na função será considerado um diferencial. Há, ainda, vaga para operador de utilidades I e mecânico de moendas.





Candidatos com formação superior em sistemas da informação, tecnologia da informação, segurança da informação ou áreas correlatas, podem concorrer à vaga de analista de segurança da informação, em Iturama. Para o cargo, é exigido vivência na área e conhecimentos em gestão integrada de riscos, privacidade, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Inglês avançado será considerado um diferencial.



Na cidade, também estão abertas inscrições para auxiliar de portaria. O candidato deve ter ensino médio completo, disponibilidade para troca de turnos e CNH D. Já para o cargo de eletricista automotivo, além de disponibilidade para revezamento de turnos, é solicitado CNH B.





Também há uma vaga disponível em Iturama para o cargo de caldeireiro (a) soldador, aberta para candidatos com ensino fundamental e CNH B. Os candidatos ao cargo de mecânico de manutenção automotiva devem ter vivência na área e disponibilidade para revezamento de turnos. Na unidade, também há oportunidades para pessoas com deficiência (PDC).



Há, ainda, uma vaga de estágio de melhoria contínua, para a qual os estudantes precisam estar cursando superior em administração, ciências contábeis ou engenharia de produção, e ter conhecimentos intermediários no pacote Office. Formação técnica em eletrotécnica, mecânica ou elétrica será considerada um diferencial.





Em Limeira do Oeste, estão abertas três vagas para operador de hilo. Para o cargo, é exigido ensino médio completo e disponibilidade para troca de turno. Na cidade, também há uma vaga para auxiliar de caldeiraria e solda. Para concorrer à oportunidade, o candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento básico em oxicorte e solda. Já para a vaga temporária de auxiliar de serviços gerais, é necessário ensino médio completo.