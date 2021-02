Align Technology tem mais de 100 vagas para preencher

é uma empresa global de dispositivos médicos inovadores, incluindo o sistema Invisalign, scanners intraorais iTero e serviços digitais e de software CAD/CAM exocad. Por mais de 20 anos, tem sido pioneira na indústria digitale ortodôntica, desde a criação do sistema Invisalign, de alinhadores transparentes.

À medida que expande sua estrutura na América Latina, a Align está em busca de talentos para integrar o time no Brasil e fazer parte de uma empresa em crescimento em um dos setores mais dinâmicos atualmente. Asincluem posições emcomo operações, finanças, suporte clínico, jurídico e vendas, e podem ser acessadas aqui: https://jobs.aligntech.com/careers

Diversidade faz parte da filosofia da empresa

A empresa acredita no poder do sorriso e sabe que cada sorriso é tão único quanto seus colaboradores. POr isso, encoraja pessoas de diversas origens culturais e experiências de vida a se juntar ao grupo. Equipes inspiradoras, tecnologias inovadoras e um trabalho significativo são algumas das percepções que o time de colaboradores tem a dizer sobre a Align, e que faz a empresa um ótimo lugar para trabalhar.

Para saber mais sobre a Align Technology, Inc visite: www.aligntech.com

Para informações adicionais sobre o sistemaou para encontrar um médico Invisalign em sua área, visite www.invisalign.com Para informações adicionais sobre o sistema de digitalização digital iTero acesse: www.itero.com Para informações adicionais sobre as ofertas do exocad dental CAD / CAM e uma lista de revendedores parceiros do exocad: www.exocad.com