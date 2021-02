Gerdau tem 30 vagas para programa de estágio

Filipe Silva passou pelo programa GStart da Gerdau e hoje é colaborador no Atendimento Integrado ao Cliente de Perfis Estruturais na Unidade na usina de Ouro Branco (MG) (foto: Gerdau/Divulgação)



Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, acaba de abrir cerca de 30 vagas de estágio para atuação na usina de Ouro Branco (MG), por meio do programa GStart.



As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 5 de março e as vagas são direcionadas a estudantes de nível superior, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).



Os selecionados para o estágio irão receber bolsa-auxílio de R$ 1.350 e terão acesso a benefícios, como plano de saúde e plano odontológico oferecidos pela Gerdau.



Desenvolvimento de competências



Durante o programa, os participantes aprimoram o conhecimento técnico em suas áreas de formação e desenvolvem competências como empreendedorismo, colaboração, abertura à inovação e foco em resultados.





De acordo com gerente de RH da Gerdau, Graziela Maso, o programa de estágio é a principal porta de entrada da empresa, que vem construindo sua história de 120 anos no setor de aço.



"Nosso propósito central é empoderar pessoas que constroem o futuro, por isso o GStart tem um papel importante no desenvolvimento desses talentos e na constante transformação e evolução da empresa no mercado. Prova disso é que hoje nosso índice de efetivação dos estagiários no quadro de colaboradores da Gerdau em Ouro Branco é de aproximadamente 70%."



"Os jovens agregam novos olhares às áreas, encontram espaço para proposição de soluções e em troca adquirem novas habilidades para acelerarem o desenvolvimento profissional. É uma profunda troca de experiências".



Para Filipe Silva, que passou pelo programa GStart na unidade de Ouro Branco e hoje é colaborador no atendimento integrado ao cliente de perfis estruturais, a experiência de ter sido estagiário na Gerdau foi bastante gratificante, visto que agregou conhecimento profissional para hoje ele atuar como colaborador da empresa.



"A Gerdau me abriu as portas para conhecer um universo novo, o da indústria do aço. Com o estágio, tive a oportunidade de ganhar autonomia e superar desafios porque o time da unidade trabalha para o sucesso do negócio, nos impulsionando para o aprimoramento profissional. Além disso, a experiência do estágio contribuiu para meu desenvolvimento pessoal", acrescenta Filipe, que foi contratado na unidade de Ouro Branco em janeiro deste ano.