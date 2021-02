Evento internacional discute empreendedorismo e inovação nas universidades

(foto: Rodrigo Chagas/Creative Commons)





Na próxima quarta-feira (24), ocorrerá o IV Workshop Global de Métricas de Universidades Empreendedoras – IV Global Entrepreneurship University Metrics (GEUM) Workshop. Neste ano, o evento será feito em formato digital, em razão da pandemia de COVID-19 e contará com a presença de palestrantes professores de universidades brasileiras – UFRJ, UERJ, UFMG, USP e UFRRJ – e convidados de várias partes do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, China e Quênia.









workshop tem como objetivo discutir os indicadores utilizados para avaliar atividades voltadas para empreendedorismo e inovação no ensino superior. O evento ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 e será transmitido via Zoom e YouTube. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do evento: tem como objetivo discutir os indicadores utilizados para avaliar atividades voltadas para empreendedorismo e inovação nosuperior. O evento ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 e será transmitido via Zoom e YouTube. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do evento: https://triplehelix-br.org/





“Vamos debater um fenômeno global, que cresce a partir de um processo de desenvolvimento próprio e a partir de caminhos e necessidades específicas, mantem elementos diferenciadores de instituições que seguem a trajetória tradicional. Nos países em desenvolvimento, as instituições com esse perfil são fonte de soluções para problemas de impacto local”, avalia Branca Terra, membro da Triple Helix Association, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integrante da comissão organizadora.





Entre os temas a serem debatidos no evento estão o patenteamento de universidades brasileiras e os efeitos sobre os indicadores acadêmicos, o impacto da universidade empreendedora na sociedade, mudanças na avaliação da atividade acadêmica no Brasil e o impacto na sociedade e suas perspectivas e desafios, entre outros. Mais informações podem ser acessadas no site oficial do evento.