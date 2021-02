Energisa lança programa de estágio: 240 vagas

O Grupoestá com inscrições abertas em seu programa de estágio. São 242 vagas em 20 cidades de 10 estados: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo,Rondônia, Tocantins e Ceará, onde a empresa mantém a Multi Energisa, unidade especializada em serviços de call center.Assão voltadas para nível técnico e superior em áreas como administração, direito e engenharia.Aspodem ser feitas até o dia 28 de fevereiro: https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa/

"Estamos em busca de candidatos criativos para que possamos desenvolver novos talentos. Acreditamos que esta é uma grande oportunidade considerando todos os desafios enfrentados por jovens durante a pandemia. Queremos ser a porta de entrada para o mercado de trabalho e, por isso, decidimos oferecer este ano o maior programa da história da Energisa, uma empresa completa de energia, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade no atendimento ao cliente", afirma Antonio Negreiros, diretor de recursos humanos do Grupo Energisa.