Volkswagen abre inscrições para programa de estágio 2021

(foto: Volkswagen /Divulgação)



A Volkswagen do Brasil abre hoje as inscrições para seu programa de estágio 2021. Esta é uma oportunidade para os jovens estudantes. São cerca de 130 vagas disponíveis para atuar nas unidades de São Bernardo do Campo (SP), Vinhedo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR).



As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro no link:





Qual é o perfil do candidato para a VWB?



• Cursando ensino superior ou técnico, com formação prevista para dezembro de 2022.

• Conhecimento de inglês é desejável para posições específicas (escrita e leitura serão os mais utilizados)

• Pacote Office





Cursos:

• Administração de empresas

• Relações públicas

• Direito

• Marketing

• Jornalismo

• Engenharia civil

• Engenharia de produção

• Engenharia mecânica

• Engenharia mecatrônica

• Engenharia automobilística

• Engenharia de controle e automação

• Engenharia de materiais

• Engenharia elétrica

• Engenharia eletrônica

• Design/Desenho industrial

• Publicidade e propaganda/Comunicação social

• Secretariado

• Técnico em administração, técnico em mecânica, mecatrônica e eletrônica





O processo será 100% on-line e começa com prova de inglês, prova de raciocínio lógico e Fit Cultural (alinhamento dos valores do candidato à cultura da empresa). Depois, seguirão para dinâmicas e entrevistas com os gestores das áreas.





O programa de estágio oferece benefícios como bolsa-auxílio, transporte fretado gratuito (de acordo com as linhas já disponibilizadas pela empresa), ambulatório médico na unidade, almoço parcialmente subsidiado, desconto na compra de veículos e estacionamento gratuito. Os aprovados deverão começar o período de estágio a partir de abril de 2021.