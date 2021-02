Secretaria no Paraná abre 69 vagas de níveis técnico e superior

(foto: Google Maps/Divulgação) A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf-PR), no Paraná, abriu um novo processo seletivo com 69 vagas temporárias. Os salários variam entre R$ 1.554,33 e R$ 3.730,42.





As vagas são para cargos de enfermeiro (6); médico (14); odontólogo (3); psicólogo (20); terapeuta ocupacional (7); e técnico de enfermagem (19).



Os aprovados serão lotados nas cidades de Campo Mourão; Cascavel; Curitiba e Região Metropolitana; Foz do Iguaçu; Laranjeiras do Sul; Londrina; Maringá; Paranavaí; Pato Branco; Ponta Grossa; Santo Antônio da Platina; Toledo; e Umuarama.





Os interessados podem se inscrever gratuitamente, no site do órgão, de 22 até as 26 de fevereiro de 2021.





Os candidatos serão avaliados por meio de comprovação de títulos e aperfeiçoamento profissional.