Conheça 5 dicas para se sair bem em entrevistas por vídeo de casa

(foto: Tumisu/Pixabay )



Nos últimos meses, participar de processos seletivos on-line e entrevistas por vídeo tornou-se comum. Porém, mesmo que a seleção ocorra de casa, de maneira remota, é fundamental estar preparado e checar que tudo corra de forma segura.









1 - Conectividade e ambiente:

Antes de começar a entrevista, é importante testar a conexão de internet e a câmera do computador. Um dos principais problemas que acontece em entrevistas on-line são técnicos - desde o sinal da internet à câmera do computador do candidato apresentam falhas de sinal.





Procure um ambiente confortável, quieto e com boa iluminação e sinal de internet, que não desvie a sua concentração e nem a do entrevistador. Lugares com ruídos de barulhos tiram a atenção do recrutador e candidato, além de atrapalhar o andamento da conversa e entendimento do entrevistador sobre as respostas dadas.





2 - Pontualidade:

Um dos erros mais comuns que ocorre é em relação à pontualidade na entrevista e isso causa uma má impressão sobre o candidato. Ficar on-line, cinco minutos antes de iniciar a entrevista ajuda a se preparar para o bate-papo e evitar possíveis imprevistos.





3 - Conheça a empresa:

Estudar sobre a empresa e elaborar perguntas para o recrutador, independente se a entrevista é on-line ou presencial, é fundamental e causa boa impressão.





Ao se candidatar para uma posição em uma empresa, pesquise sobre valores e cultura, mercado de atuação, concorrentes, etc. Este é um momento importante para tirar dúvidas, porque o candidato também está avaliando se esse é a melhor empresa para trabalhar. Atitudes assim demonstram o interesse do candidato sobre a empresa e a vaga desejada.





4 - Objetividade e respeito ao recrutador:

Ser claro e objetivo nas respostas, respeitar o tempo de fala do recrutador, sem interrompê-lo, para depois o candidato colocar seus pontos às perguntas realizadas é importante e causam boa impressão.



5 - Vestimenta:

Mesmo que o processo ocorra em casa, é importante nos arrumarmos para receber uma ligação on-line. É importante pensar como se estivesse indo para a empresa fazer a entrevista, como você iria vestir-se? Vista-se para impressionar.