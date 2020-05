Apesar da crise, há empresas contratando. Veja como se sair bem na entrevista on-line

colocou em risco empregos de diversas áreas. No entanto,A demanda por profissionais para a indústria farmacêutica, para o setor de alimentos e para o setor de tecnologia, por exemplo, cresceu nas últimas semanas.

Mas, como ter sucesso em uma entrevista remota? A seguir, o consultor de carreira Emerson Weslei Dias ensina o que fazer para conquistar um recrutador mesmo a distância:

Busque informações sobre a empresa e a vaga para a qual você está se candidatando. O site oficial e as redes sociais são ótimos para ter uma referência da cultura organizacional e do que esperar na entrevista. Isso torna a conversa mais fluida e mostrará a ele que você teve a iniciativa de pesquisar.