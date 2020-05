Entrevistas e reuniões por vídeo aumentam diante da pandemia. Saiba como manter o profissionalismo

(foto: Tumisu/Pixabay )



Por conta da pandemia do novo coronavírus, empresas de todo o país têm adotado o expediente à distância como alternativa para manter as atividades. Em consequência, entrevistas de emprego e reuniões passaram a ser feitas por videoconferência para evitar o deslocamento e contato dos recrutadores e candidatos. Por conta da, empresas de todo o país têm adotado ocomo alternativa para manter as atividades. Em consequência,para evitar o deslocamento e contato dos recrutadores e candidatos.





Diante desse cenário de precaução e cuidado, como manter o profissionalismo e demonstrar confiança? "É importante que os profissionais tenham os mesmos cuidados que costumam ter em entrevistas presenciais. Pontualidade e boa postura, por exemplo, não devem mudar em função de uma entrevista à distância", aponta Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half.





Para auxiliar os profissionais nesse momento, os especialistas da Robert Half elaboraram sete orientações para uma boa execução e melhores resultados:





1 - Teste sua tecnologia





Baixe a plataforma de vídeo que está sendo usada para sua entrevista com bastante antecedência. Teste sua câmera, microfone e alto-falante para garantir que estejam funcionando corretamente. Aproveite para familiarizar-se com as funcionalidades das ferramentas.





2 - Escolha o local adequado





Escolha um espaço tranquilo e bem iluminado. Certifique-se que animais de estimação e membros da família não irão interromper o fluxo da entrevista. Deixe o celular no modo silencioso e desative as notificações na tela.





3 - Vista-se profissionalmente





Escolha uma roupa que projete confiança e vista-se completamente - não apenas da cintura para cima. Além disso, evite figurinos que possam distrair quem está do outro lado da câmera.





4 - Mantenha a postura





Olhe para câmera ao falar, balance a cabeça visivelmente e sorria, sempre mantendo uma boa postura e fazendo gestos de mãos apropriados com o contexto do diálogo.





5 - Elimine as interferências





Silencie todos os alertas, incluindo e-mail, textos, mídias sociais, atualizações de software e outros pop ups que possam aparecer na tela. Saia de todos os programas que você não usará durante a entrevista e feche as guias desnecessárias do navegador.





6 - Drible o nervosismo





Entre na conferência de 5 a 10 minutos mais cedo para manter-se calmo e focado quando a entrevista em vídeo começar.





7 - Envie um agradecimento





Tenha a mesma postura que você teria em uma entrevista presencial. Antes de concluir a conversa, pegue o e-mail do recrutador e envie uma nota de agradecimento.





ter mais informações e orientações sobre como se preparar e comportar em entrevistas de emprego na Central do Conhecimento do site da Robert Half. Acesse: Também é possívelna Central do Conhecimento do site da Robert Half. Acesse: https://www.roberthalf.com.br/