Voluntários simulam com jovens entrevista on-line de emprego

Braço social sem fins lucrativos da FESA Group, a FESA CROMA (Criando e Reconhecendo Oportunidades para Mudar o Amanhã) mobiliza simulação de entrevista on-line de emprego com jovens em vulnerabilidade social. O projeto visa orientar os candidatos a como se comportar.



Os profissionais que quiserem se inscrever como voluntários podem fazer cadastro por meio do link



Já são mais de 100 voluntários inscritos para fazer as simulações de entrevistas on-line.





Como vai funcionar?





Indicados pelas ONGs parceiras da FESA CROMA, os jovens participarão de vídeochamadas com os profissionais voluntários por meio do WhatsApp.



"Nosso objetivo com essa iniciativa é cooperar para aumentar o nível de empregabilidade entre os jovens em vulnerabilidade social, bem como proporcionar capacitação para que se sintam mais aptos e preparados na busca por um emprego", destaca Tainá Braga, diretora da FESA CROMA.





Sobre os voluntários, Tainá ressalta que todos os profissionais podem participar, não apenas os que atuam na área de recursos humanos. "Por ser uma ação de treinamento, a ideia é que diversos profissionais possam compartilhar suas experiências em entrevistas de emprego e orientar os jovens sobre como seguir e quais os pontos necessários para se desenvolver melhor na entrevista, que é uma das mais importantes etapas profissionais."





A equipe da FESA CROMA entrará em contato com os voluntários para alinhar os pontos principais a serem desenvolvidos na simulação, além de preparar os jovens que participarão da iniciativa.





A simulação da entrevista on-line deve durar cerca de uma hora. O tempo será dividido em 20 minutos para que o voluntário faça a entrevista com o jovem. Depois, outros 20 minutos são de feedback do voluntário para o jovem, detalhando os pontos positivos e orientando os pontos de melhoria e o que se deve acrescentar para se destacar melhor nessa etapa.



Os 20 minutos finais são para que o jovem aproveite o bate-papo com o profissional e tire dúvidas sobre o processo de entrevista ou outras questões do mercado de trabalho, além de ganhar dicas de carreira.





"Estamos em um momento de muita responsabilidade social, e essa iniciativa é justamente para mantermos nossa atenção aos jovens que durante e, principalmente, após essa crise, precisam estar capacitados para participar dos processos seletivos. O período de quarentena pode ser aproveitado de diversas formas, inclusive impactando positivamente a vida de um jovem", enfatiza Tainá.





A FESA CROMA executa programas gratuitos de mentoria profissional, workshops sobre carreira e simulações de entrevistas em parceria com empresas comprometidas com temas como diversidade e inclusão social.



Nesse período de alerta nacional, o projeto incluiu essa ação on-line para alcançar jovens de todo o país, permitindo a continuidade das atividades de orientação profissional.