Enem em BH: estudantes chegam confiantes para 2ª etapa e sem correria

Cinco horas para responder 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza, que engloba questões de química, física e biologia. Em jogo, o futuro em uma universidade em 2023. Os estudantes que encaram hoje o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enfrentaram e tiverem de controlar não só os nervos e ansiedade para decifrar cada pergunta elaborada para os testes, mas também o volume de trânsito e a mobilidade um pouco mais complicada até chegar ao local determinado pela organização para a prova.

Estudantes chegam com tranquilidade para o segundo dia de provas do Enem 2022

Ana Beatriz Alves Costa, de 18 anos, ao lado da mãe, Roseli (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Ana Beatriz Alves Costa, de 18 anos, se preparou para o Enem 2022 fazendo testes nas provas de 2019 e 2021, e tem avaliação otimista sobre seu desempenho: "No primeiro fim de semana, não achei a prova tão difícil assim, mas foi cansativa porque tinha muito texto. Gostei do tema da redação. Para hoje, estudei na última semana, foquei em exatas, que é pesado, mas me sinto preparada".

Ana Beatriz estava acompanhda da mãe, Roseli Alves, que levou a filha e vai ficar esperando por ela até o final: "Estou confiante, ela estudou bastante, se preparou muito, fez dois testes para saber como é o Enem, conhecer e, agora, é para valer. E está com o gás todo".









Com o apoio da namorada Isabele, Augusto Henrique, de 27 anos, sonha com uma grande nota para realizar o sonho de se tornar um médico (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Para Augusto Henrique, que estava acompanhado da namorada Isabele Cristina, que se forma em psicologia em 2023, "no primeiro fim de semana, a prova estava no mesmo nível das anteriores, demorei na redação porque ela foi mais reveladora. Durante o ano, não prevíamos esse tema ("Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", mas acredito que fui bem. Para hoje, durante a semana tentei relaxar, mas continuei estudando. É um ano inteiro, é preciso uma revisão, ainda que leve". Já Augusto Henrique, de 27 anos, contou que faz Enem há um tempo, já que busca se tornar um médico e "o curso de medicina exige notas maiores e precisa de mais dedicação". Para essa edição, ele garante estar preparado: "Agora estou mais confiante. O nervosismo abaixa com a idade e a gente fica mais propenso a aceitar a prova, fica com menos medo, mas ainda assim o nervosismo bate".Para Augusto Henrique, que estava acompanhado da namorada Isabele Cristina, que se forma em psicologia em 2023, "no primeiro fim de semana, a prova estava no mesmo nível das anteriores, demorei na redação porque ela foi mais reveladora. Durante o ano, não prevíamos esse tema ("Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", mas acredito que fui bem. Para hoje, durante a semana tentei relaxar, mas continuei estudando. É um ano inteiro, é preciso uma revisão, ainda que leve".



Rebeca Helen Silva Miranda elogiou as questões do primeiro fim de semana de Enem, foco no social, e, apesar de mais pesado, espera uma prova de exatas menos difícil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

E fazendo Enem há sete anos, Rebeca Helen Silva Miranda destacou a tranquilidade do primeiro fim de semana de provas, "bem mais do que a última vez" e disse que ficou suspresa, positivamente, com as questões propostas: "Abordaram muitos temas sociais bacanas, inclusive, o da redação, não esperava, ainda mais diante das várias mudanças no Ministério da Educação, foram questões ativas. Hoje, sei que é mais puxado, mas acredito que não será tão difícil quanto do ano passado".





No último fim de semana, os estudantes fizeram a redação, com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", e as provas de linguagens e ciências humanas.