Segundo domingo de Enem: saiba detalhes sobre provas e oferta de transporte

Os portões dos locais de exame serão abertos às 12h e fecharão, imprescindivelmente, às 13h (no horário de Brasília) (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press) Alunos que pretendem ingressar no ensino superior, em 2023, farão o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (20/11). No último fim de semana, os estudantes fizeram, além da redação, os testes de linguagens e ciências humanas. Já neste serão questões de matemática e ciências da natureza.









Participantes que desejarem sair com o caderno de questões, deverão aguardar até às 18h na sala de provas. O local será o mesmo do primeiro dia e pode ser conferido no cartão de inscrição de cada candidato. Para evitar atrasos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os alunos cheguem às 12h.

Caso o estudante não consiga comparecer em um dos dias de prova do Enem, por causa de algum motivo previsto no edital, será possível solicitar a replicação do exame. Para isso, o pedido deve ser feito em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação.





A nova data ainda será divulgada pelo Inep e todos os requerimentos serão analisados individualmente. O direito à reaplicação é válido somente em algumas situações, como em casos de doenças infectocontagiosas (sarampo, COVID-19 e tuberculose), e precisarão ser comprovadas pelos candidatos. Atraso e o não cumprimento de regras não são considerados motivos para fazer o teste numa nova data.

Transporte em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), assim como no primeiro dia de Enem, reforçará o quadro de horários de 102 linhas do transporte coletivo neste domingo. Serão disponibilizados mais ônibus nos momentos que antecedem as provas (9h30 às 12h30) e após os exames (18h às 19h30).





Os candidatos podem consultar o quadro de horários na página da BHTrans no Portal da PBH . Além disso, buscas de qual linha deve ser usada para chegar ao local de prova e as partidas estão disponíveis nos aplicativos SIU Mobile e BHBUS+.





Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, irão operar o tráfego na região dos locais de prova e nos corredores de acesso para garantir a mobilidade dos estudantes.





Também serão feitas operações especiais em instituições que recebem um grande número de candidatos, como universidades e centros universitários, a fim de priorizar a chegada dos alunos, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre lugares permitidos para estacionamento.

O Metrô de BH também ampliará a oferta de trens, sendo que de 11h às 13h o intervalo entre os transportes será de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo será de 20 min, o que é o de costume nos domingos e feriados.

O que levar?

Para fazer a prova, o Inep estabelece o que o candidato deverá ou não portar. O não cumprimento das normas poderá desclassificar o participante. (confira a lista do que levar no dia da prova)

Carteira de Identidade (RG) ou outro documento com foto (documentos digitais são permitidos)

Cartão de confirmação de inscrição

Caneta estereográfica preta fabricada em material transparente

Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo)

Máscara de proteção facial (não é obrigatório para locais que permitem o uso em ambientes fechados)

Álcool em gel

Lanche

O que não levar?