Enem 2022: a dica agora é relaxar

As amigas Beatriz Campos e Fernanda Mol optaram por revisar o conteúdo às vésperas das provas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 9/11/22)







Quem estudou, estudou. Mas na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a dica é relaxar. Nada de pegar as anotações ou os livros para tentar absorver mais alguma matéria. Hoje, os candidatos que farão as provas devem evitar excessos e priorizar a saúde física e mental, recomendam especialistas.



Amanhã, os estudantes farão os testes de linguagens, ciências humanas e redação. Já em 20 de novembro, serão feitas as provas de matemática e ciências da natureza. No país, quase 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para esta edição do Enem. Em Minas, são mais de 295 mil candidatos.









“É importante que os estudantes tenham um momento de relaxamento na véspera das provas. Eles estudaram muito nos últimos meses e agora o melhor é relaxar e, à noite, buscar dormir as horas necessárias para um bom descanso e acordar com as energias renovadas”, frisa a diretora pedagógica da rede, Alessandra Silva.





Balancear a alimentação, evitando comidas pesadas para não ter imprevistos no domingo, e ficar perto da família também são dicas que fazem parte da preparação, frisa o coordenador do Pré-Vestibular Bernoulli, Breno Pires. “No sábado, o aluno já deve deixar separados os documentos, o cartão de prova e as canetas. Além disso, acordar mais cedo, tomar um banho e almoçar é o ideal para chegar tranquilo no local do exame”, complementa.

Rotina mais calma

Relaxar tem feito parte da programação da estudante Beatriz Campos, de 19 anos, nos últimos dias. A jovem tenta uma vaga no curso de economia, e afirmou estar confiante para o exame deste ano. Nesta reta final, ela optou por uma rotina mais calma, reduzindo as horas de estudos. “Estou assistindo às aulas de revisão e anotando as informações. Quando chego em casa, revejo alguma coisa que percebi que ficou faltando, mas procuro relaxar também”, contou.





De olho em uma vaga no curso de medicina, Fernanda Mol, de 18, também optou por apenas revisar o conteúdo nos últimos dias e descansar. “Estar com a cabeça fresca é fundamental, pois não dá para abstrair muita coisa neste momento.”





De acordo com Breno Pires, do Bernoulli, é recomendado, no intervalo de uma semana para fazer a outra bateria de provas, “pegar mais leve nos estudos”, já que, no primeiro dia, além da redação, as questões costumam ter textos longos. “É uma semana para revisar com mais calma, já que uma parte do conteúdo já foi aplicado. Porém, os estudantes não devem esquecer de descansar o corpo e a cabeça”, frisou.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes