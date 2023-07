Estude para o Enem 2023: veja quais são os temas que mais caem no exame

462

Ainda dá tempo de você organizar seu plano de estudos e se sair bem no Enem 2023 (foto: Freepik)

O Exame Nacional do Ensino Médio 2023 está cada vez mais perto de acontecer e os candidatos estão se organizando para priorizar os estudos com os temas mais comuns de aparecer nas questões do Enem . Esta é uma ótima estratégia para quem ainda não começou os estudos e terá menos de um ano para se preparar para a prova , que acontece nos dias 5 e 12 de novembro, deste ano.





Atualmente o Enem é a maneira mais viável de conseguir ingressar em uma unidade de ensino superior. Isso porque ele oferece diferentes políticas públicas, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies), que oferecem oportunidades para os estudantes iniciarem seu curso superior a partir da nota da prova.





Confira a seguir o que mais cai no Enem e deve ser prioridade na hora de fazer o seu plano de estudos

Aluna Maria Eduarda do Determinante estudando (foto: Arquivo pessoal)

Quais são as disciplinas presentes na prova do Enem?

Para começar, é preciso entender que,além da redação, as quatro áreas de conhecimento presentes na prova do Enem englobam diferentes matérias, que são estudadas até o final do ensino médio. Veja como são divididas:

Linguagens, códigos e suas tecnologias: a primeira prova que se encontra no caderno do Enem conta com matérias de português, literatura, língua estrangeira e artes. Educação física, tecnologias da informação e comunicação também são matérias constantemente cobradas.

Ciências humanas e suas tecnologias: ainda no primeiro dia de prova, é preciso que os candidatos fiquem atentos às matérias que caem nas 45 questões de ciências humanas. São elas: história, geografia, filosofia e sociologia.

Matemática e suas tecnologias: já no segundo dia de prova, matemática e suas tecnologias aborda as diferentes aplicações da matemática. Essa é a área do conhecimento que geralmente gera o rendimento mais baixo, então, é essencial conseguir uma boa pontuação, pois assim você pode garantir um lugar de destaque com sua nota.

Ciências da natureza e suas tecnologias: biologia, química e física são as matérias que aparecem nos exercícios de Ciências da Natureza. São disciplinas de extensão, então é preciso se preparar bem para conseguir estudar tudo que pode cair nas questões dessa área.

Veja quais são os temas que mais caem em linguagens, códigos e suas tecnologias

A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias tem 45 questões e a principal estratégia para adotar na hora dos estudos é investir pesado em interpretação de texto. Ter essa habilidade vai ajudar também em todas as outras questões, em ambos os dias.





Outra dica estratégica para essa área do conhecimento é ler bastante para chegar no dia da prova e já estar habituado com textos longos e complexos. Assim, você vai lidar melhor com os textos da prova e será mais fácil decifrar as leituras.





Listamos os principais temas que caem no Enem:

interpretação de texto;

gramática normativa;

funções da linguagem;

variações linguísticas;

ambiguidade;

denotação e conotação;

gêneros textuais;

norma culta e popular;

intertextualidade;

figuras de linguagem;

literatura brasileira e portuguesa;

modernismo e outros movimentos artísticos;

vanguardas europeias.

Veja quais são os temas que mais caem em ciências humanas e suas tecnologias



A área de ciências humanas e suas tecnologias é bastante voltada para política e sociedade, assim é importante que chegue na prova bem atualizado sobre os temas que envolvem este viés. Veja o que é mais comum de aparecer nas provas:

idade contemporânea;

história da América;

história do Brasil: república oligárquica, era Vargas, segundo reinado, república liberal e ditadura militar;

direitos humanos;

conquistas trabalhistas;

agricultura e agronegócio;

indústria brasileira;

água e energia;

análise de mapas;

movimentos sociais;

urbanização;

violência;

impactos ambientais;

conflitos por terra;

crescimento populacional;

desenvolvimento social;

minorias na sociedade brasileira;

conceitos fundamentais de filosofia e sociologia.

Bônus: veja : veja neste link um resumo completo sobre Tiradentes, para você estudar. E, se você precisa entender melhor sobre a revolução inglesa e o início da monarquia parlamentarista, é só clicar neste link para acessar nosso resumão.

Veja quais são os temas que mais caem em matemática e suas tecnologias

Como foi falado anteriormente, a prova de matemática é a prova na qual os candidatos tendem a ir pior. Assim, se você quer se destacar, é importante focar nos estudos dessa área para ir bem na prova e subir a sua nota . Veja quais são os temas que mais aparecem nas provas de matemática e suas tecnologias:

geometria;

escala, razão e proporção;

aritmética;

gráficos e tabelas;

análise combinatória;

sequências;

números inteiros e trigonometria;

álgebra;

estatística;

polígonos;

funções e equações de 1° e 2° graus

regra de três;

média aritmética, moda e mediana;

metro cúbico;

área, volume e perímetros;

triângulo retângulo e semelhança de triângulos;

seno, cosseno e tangente;

porcentagem.

O professor de matemática do Colégio e Pré Vestibular Determinante, Renato Ribeiro, detalhou os temas que devem ser prioridade no estudo. Veja neste link

Veja quais são os temas que mais caem em ciências da natureza e suas tecnologias

Ciências da natureza e suas tecnologias englobam muito conteúdo, pois é a área de matérias com conteúdos mais extensos. Confira a lista com os principais temas que o Enem costuma abordar:

química:

concentração das soluções;

funções inorgânicas;

reações orgânicas;

propriedades dos materiais;

transformações químicas;

estequiometria;

cinética e equilíbrio químico;

termoquímica, ácidos e bases;

eletroquímica;

orgânica;

polímeros;

biotecnologia.

Bônus: neste link separamos um resumão sobre modelos atômicos e suas principais teorias, que vão te ajudar nos estudos.





Física:

mecânica;

eletricidade;

ondulatória;

cinemática;

dinâmica e estática

gravitação;

energia;

impulso e quantidade de movimento;

termodinâmica;

óptica;

eletromagnetismo;

radiação.

Biologia:

saúde, doenças e meio ambiente;

ecologia;

citologia;

genética;

histologia;

anatomia e fisiologia;

evolução;

botânica e zoologia;

ecologia de populações, de comunidades e ecossistemas.

Comece agora mesmo seus estudos para o Enem 2023 com o Colégio e Pré Vestibular Determinante

Ficou perdido por onde começar com tantas matérias e temas que são constantemente abordados pelo Enem e podem cair na prova deste ano? Não se preocupe, ainda dá tempo de você organizar seu plano de estudos e se sair bem no Enem 2023!





Para isso, conte com as soluções educacionais oferecidas pelo Colégio e Pré Vestibular Determinante, a instituição líder em aprovações nos cursos mais concorridos. Acesse o site e conheça mais sobre as possibilidades de ensino oferecidas pelo melhor Pré Vestibular de Belo Horizonte.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

A instituição é referência em Belo Horizonte e está comemorando 10 anos de fundação. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.

Alunos do Determinante, Pedro e Júlia, aprovados em Medicina na UFMG (foto: Divulgação)

A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos. No Sisu de 2023, entre os pré-vestibulares de Minas Gerais, ficou em 1º na medicina UFMG e também no 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acredita que em um mercado altamente competitivo estudar em uma universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.