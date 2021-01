Enem 2020: primeiro dia registra recorde de abstenção de 51,5%

Primeiro dia de prova do Enem 2020 registra 51,5% de candidatos ausentes (foto: Túlio Santos/EM/D.A PRESS)





“Nós qualificamos o Enem como um sucesso porque no meio de uma pandemia nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura. Para mim foi um sucesso. Nós estamos numa situação de calamidade e, ainda por cima, nós temos toda uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame.”

Segundo o ministro, o governo enfrentou quase 20 ações contrárias à realização do Enem, mas que a pasta foi vitoriosa em todas, exceto na ação que suspendeu as provas no Amazonas. “O Judiciário do país reconheceu que o nosso pleito era um pleito melhor em termos gerais para a sociedade”, afirmou.





“O MEC foi tido como um ministério insensível à dor, mas não é verdade. Estamos falando com jovens adultos, o que não é a mesma coisa do que (falar) com crianças. Todo mundo sabe do espaçamento, dos cuidados de biossegurança. Estamos falando com jovens adultos que sabem se proteger. (...) Não somos insensíveis. Nós não queríamos prejudicar ainda mais os estudantes e foi por isso a nossa insistência”, protestou o ministro.





O presidente do Inep, Alexandre Lopes, recordou a estrutura da prova aplicada neste domingo, que mobilizou 14.447 locais de prova em 1.689 municípios, e afirmou que as normas de segurança sanitária estabelecidos pelo órgão foram cumpridas.





“Tivemos uma aplicação tranquila do ponto de vista da segurança sanitária. Houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa observando salas de aplicação pelo Brasil inteiro e nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde” ressaltou.

Questionado sobre os participantes que alegam terem sido barrados na hora da prova por superlotação de salas, Lopes garantiu que os inscritos que foram prejudicados poderão solicitar a reaplicação da prova.





Em Minas Gerais, a prova foi aplicada em 188 municípios e a ausência notada no estado foi maior do que a média nacional. Segundo o Inep, 52,8% dos inscritos para a realização da prova em Minas não se apresentaram. O presidente do órgão revelou que o prefeito de Mariana pediu pra visitar salas de aplicação da prova no município para averiguar a observação de normas sanitárias.





O primeiro dia de prova doneste domingo (17/01) registrou o maior número deda história da avaliação. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (), que realiza o exame,dos 5.523.019 inscritos não compareceram aos locais de prova. Embora a maioria ausente, o ministro da Educação,, avaliou o evento como “algo vitorioso”.

