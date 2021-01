Enem 2020: Aplicador de provas relata desafio e desorganização nas salas

Aplicador de prova do Enem 2020 disse que ausência foi a grande aliada contra a COVID-19 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Aplicador de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 relata "grande desafio" de receber participantes em meio a momento crítico da pandemia de COVID-19. "Tinham dito que teria o devido espaçamento de dois metros, mas passou longe", comentou.





Confira o depoimento completo:

"Foi um grande desafio aplicar o Enem durante um tempo tão difícil como este que estamos vivendo. De fato, a COVID-19 trouxe apreensão e o medo de contrair o vírus, pois não imaginava como seria. Fui para o local bem protegido e os aplicadores e todos que iam trabalhar no Enem tiveram de chegar às 8h30 para o último treinamento. Pra falar a verdade, quando cheguei ao local foi um pequeno susto que eu levei pela quantidade de gente em uma mesma sala e sem distanciamento.





O que tinham dito era que teria o devido espaçamento de dois metros, mas passou longe. Eu já imaginava que as provas desta edição não iam ser como as outras. Muitas pessoas desistiram por conta da COVID-19 e a expectativa era de ser uma aplicação mais tranquila.





Uma percepção importante que tive foi que as salas de aula não estavam preparadas pra um possível distanciamento das carteiras. Tinham salas com números grandes de participantes e que, por isso, não dava pra ter distanciamento. A minha sala foi uma dessas.





Tive que dar um jeito de manter pelo menos o mínimo de distância entre os participantes. No entanto, um fator ajudou para que realmente a sala não ficasse lotada: a ausência. Muita gente faltou, muita mesmo.





Na sala que apliquei a média de ausência foi de 60% a 70%. Mais da metade faltaram. Quando faltavam 20 a 15 minutos para os portões fecharem, poucas pessoas tinham chegado. Comparado com outros anos, esse horário era o momento de mais desespero e sala cheia. Apesar das ausências, o local geral da aplicação ficou bem cheio.





A ausência ajudou no sentido de distanciamento. Se todo mundo fosse ia ficar um em cima do outro. O semblante de medo e receio foi perceptível. Durante as provas os participantes seguiram corretamente as medidas de prevenção. A maioria levou álcool gel e máscara reserva. Mas o semblante, como eu disse, estava diferente. Nós aplicadores recebemos máscaras para trocarmos de três em três horas e tinha álcool gel disponível na sala e nos outros locais.





A pandemia fez muitos adiarem o sonho de entrar na faculdade, mas pude ver nos que foram muito esforço, garra e determinação. Eles se dedicaram, pelo menos boa parte. Uma participante ao terminar a prova disse: “nem acredito que fiz o Enem”. O Enem 2020 ficou pra história e tenho certeza que foi umas das edições com mais ausências. É o reflexo da pandemia da COVID-19."