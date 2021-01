Enem 2020: gabarito extraoficial do Portal Uai e Chromos para o 1° dia

, promove a correção e divulgação antecipada dos gabaritos extraoficiais das provas impressas do Enem 2020, realizadas neste domingo (17/01) e no próximo, 24 de janeiro. Pelo nono ano seguido, o Chromos Colégio e Pré , em parceria com o Portal Uai , promove a correção e divulgação antecipada dosdas provas impressas do, realizadas neste domingo (17/01) e no próximo, 24 de janeiro.





Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias, totalizando 90 questões. Hoje, além da redação , os candidatos fizeram as provas de, Códigos e suas Tecnologias, ee suas Tecnologias, totalizando 90 questões.









Num clima totalmente diferente das edições anteriores, e depois de adiamento e tentativas de cancelamento devido à pandemia do novo coronavírus, cerca de 5,7 milhões de participantes farão as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo resultado positivo acende o sinal verde para ingresso no ensino superior.





Em Minas, há 577,2 mil pessoas se inscreveram para as provas do Enem, sendo 568,5 mil (10% do total nacional) para prova impressa e 8,6 mil no modo digital ou quase o mesmo patamar (96 mil) do país. A versão do Enem 2020 pela internet será aplicada em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.