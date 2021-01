MEC divulga tema da redação do Enem; saiba qual é

Prova do Enem 2020 começou às 13h30 (foto: Reprodução) Enem) 2020. A primeira etapa, dividida entre a redação e responder 90 questões de múltipla escolha - 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. O tema da redação é “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. Foi dado início às provas do Exame Nacional do Ensino Médio () 2020. A primeira etapa, dividida entre a redação e responder 90 questões de múltipla escolha - 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. O tema da redação é “”.

Nesta edição, o tema da redação é %u201CO estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira%u201D. Participantes têm até 19h (horário de Brasília) para finalizar o exame. pic.twitter.com/va5gMhM6dF %u2014 Inep (@inep_oficial) January 17, 2021







Para Janiny Nominato, professora e coordenadora da área de redação do Chromos, o tema da redação relacionado à saúde é esperado devido ao ano de pandemia que estamos vivendo. “É muito interessante a gente pensar nesse tema voltado para a saúde mental, uma vez que um dos efeitos da pandemia foi justamente acarretar a população mundial de um vasto espectro de doenças mentais”, explica. “Nesse sentido, nos termos de atualidade, o Enem manteve a sua palavra em cobrar um tema que provoca discussão social, nesse caso é esperado para o eixo”, disse.





Em relação às habilidades que os alunos precisam para desenvolver um bom texto, Janiny explica que existem diversas formas de desenvolver uma discussão sobre o tema. “Os alunos precisam dar conta de abordar o problema. O estigma, que é o preconceito, a dificuldade de discutir e tratar doenças mentais como um tabu é uma grande questão problemática hoje na sociedade, seja na área trabalhista, estudantil, cotidiano das pessoas de algo com a família. Então nesse sentido é algo muito importante também a se falar”, comenta.





Além disso, também é exigido do candidato um conhecimento sobre os transtornos mentais. “ O aluno também precisa falar sobre essas doenças mentais e saber discutir pelo menos duas formas de doenças”, afirmou. “Pode tratar no geral, claro, mas também pode tratar doenças específicas durante o desenvolvimento do texto. Então pode escolher fazer uma exemplificação sobre transtorno de ansiedade generalizada, falar sobre a depressão, a síndrome de burnout também pelo excesso de trabalho”, exemplifica.





A professora também dá exemplos que os alunos podem se recordar na hora de desenvolver o tema. “Nós tivemos um filme de super sucesso que foi o ‘Coringa’, que trata de uma versão humanizada de uma pessoa que tem o transtorno de expressão, que é um transtorno mental”, disse. “Essa discussão veio à tona justamente por causa desse filme, que teve tanto sucesso e traz o coringa de uma maneira mais humanizada como uma pessoa que também sofre de transtornos mentais”, continua.





Janiny chega a citar outro exemplo, no campo da filosofia, que pode ser abordado no tema de doenças mentais. “Nós também temos um filósofo muito legal, o Byung-Chul Han, que fala da sociedade do desempenho, do cansaço e como que as relações trabalhistas podem afetar o indivíduo em termos de saúde mental, em termos de doenças mentais. Nesse sentido, quem lembrou desse repertório também poderia ter abordado esses dois exemplos na redação”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira