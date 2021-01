Show dos atrasados: homem fica de fora do Enem por confundir local da prova

Carlos Calazans, de 60 anos, confundiu o local da prova e não conseguiu chegar a tempo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Enem 2020 foram fechados às 13h. Participantes que chegaram após este horário ficaram do lado de fora e não puderam entrar. Os portões dos locais onde estão sendo aplicadas as provas do primeiro dia doforam fechados às 13h. Participantes que chegaram após este horário ficaram do lado de fora e não puderam entrar.





Ele chegou poucos minutos depois do fechamento dos portões e conta que trocou os endereços. “Por um detalhe. Eu me confundi com o endereço da PUC, achei que era no São Gabriel. Quando cheguei lá percebi que o meu era aqui no Coração Eucarístico”, disse. “Até peguei um carro rápido, o motorista me trouxe em 10 minutos, mas não foi suficiente”, completou.

Apesar de ter perdido a prova, Carlos Calazans, diz que vai tentar novamente ano que vem (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Carlos ainda disse que apesar disso, não vai desistir. “Fiz curso, estudei e esse ano estava me preparando para fazer o Enem, pensando em entrar em uma universidade para fazer meu curso de história. Ano que vem eu tento de novo”, concluiu.





*Estagiárias sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira