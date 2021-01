Enem 2020: 1º dia de provas começa com candidatos apreensivos com COVID-19

Movimentação de estudantes em frente ao campus da PUC-MG, no Coração Eucarístico (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Trânsito

Funcionários da BHTrans atuam para evitar congestionamento na portaria principal da PUC-Minas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Expectativa e ansiedade

Na companhia da mãe, a estudante Paloma Souza dos Santos está fazendo o Enem pela primeira vez (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Rachel Izabel, Rebeca Izabel e Aline Oliveira levaram mensagens positivas para os candidatos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Portões abertos

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na versão impressa, começaram neste domingo (17/1), depois de uma semana de expectativas se o exame seria adiado ou não.Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 5,7 milhões de candidatos estão inscritos para esta edição. Em Minas, são 568 mil inscritos na avaliação.Neste primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A duração é de 5 horas e 30 minutos.O movimento na portaria principal da PUC Minas no Coração Eucarístico é tranquilo um pouco antes da abertura dos portões. Alguns estudantes conversam em pequenos grupos, a maioria está usando máscaras e mantém certo distanciamento.Há pequenos grupos de incentivo aos candidatos, oferecendo brindes. Ambulantes vendem água e canetas para os inscritos.A BHTrans reforçou os quadros de horários de 102 linhas de ônibus que atendem aos locais de prova. O Metrô também funcionará com horário ampliado, a CBTU garante que todas as estações vão permanecer abertas até às 21h30, ininterruptamente.Funcionários da BHTrans estão no cruzamento da Rua Dom José Gaspar com a rua Coração Eucarístico de Jesus controlando o trânsito de veículos, para evitar congestionamento na portaria principal da PUC Minas.O trânsito para chegar aos locais de prova estava tranquilo. Mas na rua Dom José Gaspar, que dá acesso a entrada principal da universidade, uma fila de carros se forma, congestionado o trânsito.Paloma Souza dos Santos, 19 anos, está fazendo o Enem pela primeira vez e quer uma vaga no curso de Psicologia. “Estou muito ansiosa. A gente estuda mas nunca sabe o que esperar”.Com relação à prova, ela diz que está com medo. “É uma prova extensa, a gente fica cansada, estressada. Ainda mais agora que além da prova, tem as medidas que a gente precisa tomar. Acaba gerando uma ansiedade maior”.A estudante conta que o nível de estresse aumentou na última semana, com a possibilidade do exame ser adiado. “A gente estuda, mas não sabe se a prova vai acontecer de fato”.Outro motivo de apreensão vem do medo de se contaminar pelo coronavírus. “A gente fica com medo porque querendo ou não está se expondo. Mas tem que fazer a prova. Então é seguir direito as orientações”, diz a jovem, acompanhada da mãe, que segura um kit para Paloma. A sacola tem garrafa de água, lanche, álcool em gel e máscaras extras.Paloma chegou cedo ao Colégio Arnaldo, local onde vai fazer as provas, para evitar transtornos. Ela conta que usou ônibus para chegar ao colégio. “O ônibus estava vazio. A gente veio para evitar, se deixa para a última hora pode ter muitas pessoas. E também para não correr o risco de ficar para o lado de fora”.

Na semana passada, o Inep alterou o horário de abertura dos portões, antecipado em meia hora, das 12h para às 11h30. A medida visa evitar aglomerações na chegada dos candidatos ao local de prova.



Os portões foram abertos às 11:30, mas poucos estudantes decidiram entrar, formando alguns pontos de aglomeração na portaria principal da universidade.

