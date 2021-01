Enem 2020: Guia completo para tirar todas as dúvidas antes das provas

Portões nos locais de prova do Enem 2020 serão abertos às 11h30 para minimizar aglomerações (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 3/11/19)





Olho no relógio

Horários do Enem

Para facilitar o fluxo de participantes e evitar aglomerações, o Inep antecipou 30 minutos o horário de abertura dos portões. O Ministério da Educação (MEC) lembra ainda que a aplicação das provas seguirá o horário oficial de Brasília, sendo:

11h30 - Abertura dos portões

13h - Fechamento dos portões

13h30 - Início das provas

19h - Término das provas do 1º dia (17/1)

18h30 - Término das provas 2º dia (24/1)





Tempo de duração das provas

A prova do Enem terá uma redação e 45 questões em cada uma das 4 áreas de conhecimento

Neste domingo (17/01), são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias

A duração das provas é de 5 hoas e 30 minutos

Já no próximo domingo (24/01) serão aplicados os testes de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração





Itens obrigatórios para fazer o Enem

Documento de identidade original com foto*

Caneta esferográfica de material transparente e tinta preta. De preferência, leve mais uma como garantia em caso de vazamento de tinta ou mal funcionamento

Máscara de proteção que tampe nariz e boca





*Documentos de identificação aceitos

Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Carteira Nacional de Habilitação

Documento Provisório de Registro Nacional

Migratório, em caso de imigrante que esteja regularizando sua situação de moradia no Brasil

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive para refugiados

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade

Carteira de Registro Nacional Migratório, em caso de estrangeiro residente no Brasil





Itens facultativos

Haverá álcool em gel nos locais das provas para que os estudantes higienizam as mãos, mas é permitido que eles levem seu próprio produto caso desejem

Não é obrigatório levar o cartão de confirmação, embora o Inep recomende que isso seja feito, já que ele apresenta local, data e horário do exame, além de especificar se o candidato precisa de atendimento especializado no dia da prova

Os estudantes podem levar água mineral, em garrafa transparente e sem rótulo, e lanches. A recomendação é que seja uma garrafa grande, de 1,5 litro, para evitar ter que sair da sala para enchê-la

Em relação aos alimentos, o ideal é que sejam comidas leves, que não causem desconforto no estômago, sem cheiro forte e com embalagens que não façam barulho





Itens proibidos no Enem

Materiais escolares como: lápis, lapiseira, borracha, régua, caneta com material não transparente ou de outra cor que não preta, folhas ou bloco para rascunho, livros e manuais

Chapéus, bonés ou acessórios para usar na cabeça

Óculos escuros

Relógios

Equipamentos eletrônicos, como calculadora, tablet, agenda eletrônica, pen drive, fone de ouvido, receptores e transmissores de dados e armas de qualquer espécie





Evite para não ter problema

Apesar de não ser proibido levar mochilas, bolsas e aparelhos de celular, o Inep recomenda evitar esses itens

As mochilas e bolsas serão revistadas quando os inscritos entrarem no local de prova e devem ficar guardadas separadamente

Celulares precisam estar desligados e, se possível, com a bateria removida – eles serão guardados junto com outros itens pessoais como chaves e carteiras em um envelope lacrado e identificado

Fique atento, caso o celular seja acionado, por um alarme disparando ou uma ligação, o candidato será desclassificado





Atenção no local de prova

Se ainda não o fez, confira o local de prova acessando a Página do Participante, no site do Inep https://enem.inep.gov.br/participante/#!/, no qual encontrará seu cartão de confirmação, que contém o endereço no qual fará o exame

A consulta aos locais também pode ser feita pelo aplicativo oficial do Enem disponível para Android e iOS





Transporte

Verifique horários do transporte coletivo em sua cidade para sair de casa com a antecedência necessária. E mesmo que pretenda ir de carro, programe-se para não enfrentar problemas no trânsito

Em Belo Horizonte, a BHTrans anunciou reforço nas linhas que atendem locais de provas, das 9h30 às 12h30 e das 18h às 19h30.

Confira o quadro de horários no portal prefeitura.pbh.gov.br

Também o metrô da capital mineira fará viagens extras: todas as estações estarão abertas das 5h40 às 21h30. Das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos, e nos demais horários, de 25 minutos





Regras contra a COVID-19

O participante que não utilizar máscaras cobrindo totalmente o nariz e a boca ou se recusar, sem justificativa, a respeitar os protocolos de proteção contra a COVID-19 será eliminado do exame

O participante pode levar mais de uma máscara para troca ao longo do dia. As máscaras serão verificadas pelos fiscais para evitar possíveis infrações, respeitando a distância recomendada

Só será permitida a retirada da máscara para alimentação ou ingestão de líquidos

Durante a identificação dos participantes, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas

O uso de máscara é obrigatório também para os aplicadores e acompanhantes de mães que estiverem amamentando.

A vistoria de lanches e a revista eletrônica nos locais de provas, por meio do uso de detector de metais, também devem respeitar os protocolos de prevenção contra a COVID-19

As escolas serão higienizadas e os colaboradores foram instruídos a possibilitar o máximo de ventilação natural e arejamento dos ambientes

Está prevista a ocupação de aproximadamente 50% da capacidade máxima de cada sala

As pessoas que fazem parte de grupos de risco, previamente identificadas, ficarão em salas especiais, com ocupação de 25% da capacidade máxima

Participantes com doenças infectocontagiosas não devem comparecer aos locais de aplicação. Nesses casos, a condição deverá ser comunicada, por meio da Página do Participante, antes da aplicação do exame, com comprovação por atestado médico

